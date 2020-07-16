Новости

Умер оператор "Бриллиантовой руки" Игорь Черных 10:15
На Среднем Урале число вакансий в металлургии выросло на 12 процентов 10:13
На Вятке возбудили дело по факту вспышки COVID-19 в детском лагере 10:05
Как "убили" один из первых прототипов ГАЗ-3105 "Волга" 10:00
В Омске вновь зафиксировали выбросы ядовитого газа 09:56
Собянин оценил возможность повторного введения карантина в столице 09:50
По Крымскому мосту прошел первый состав с авиатопливом 09:48
В Санкт-Петербурге откроется колоннада Исаакиевского собора 09:45
Автодилеры начали выдавать госномера 09:40
Росгидромет назвал регионы России с самыми чистыми реками 09:34
Число новых случаев COVID-19 в Москве сопоставимо с раннеапрельскими показателями 09:33
На Урале научились получать медицинский спирт из отходов 09:32
Еще 1145 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:29
В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом 09:25
По предложению Киргизии в ЕАЭС могут создать новый институт развития 09:21
Названы пять самых интересных маршрутов по Москве-реке 09:17
В Перми женщина попала под колеса своего автомобиля 09:17
ДТП "паровозиком" на большой скорости показали на видео 09:12
Россиянка Джоджуа добилась первой победы в UFC 09:10
ЦСКА договорился с "Сан-Лоренсо" о трансфере Гайча 09:10
В Хабаровске погибла майор полиции 09:05
Губернатор Охлахомы стал первым главой штата, заразившимся коронавирусом 08:33
В Бангладеш арестован владелец клиники за выдачу справок о COVID-19 08:27
Видео: иностранцев впечатлил едущий с грузом по реке КамАЗ 08:25
NASA продлила контракт с Boeing на поддержку МКС до сентября 2024 года 08:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
16.07.2020 09:48
Рубрика: Экономика

По Крымскому мосту прошел первый состав с авиатопливом

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги
Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги

По железнодорожной части Крымского моста впервые с момента запуска грузового движения прошел состав из 25 вагонов с авиатопливом. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.

В Крыму с 16 июля снизят цены на бензин

- Прямое железнодорожное сообщение позволило отправителю груза отказаться от оплаты морского участка пути и за счет изменения схемы тарифообразования снизить стоимость перевозки на 23 процента за каждый вагон, - уточнили на КЖД. - Исходя из проведенного сравнительного анализа перевозки нефтепродуктов со станции Новоярославская до станции Симферополь-Грузовой экономия при перевозке топлива по Крымскому мосту по сравнению с переправой паромами через Керченский пролив на один вагон составила 43,5 тысячи рублей.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Эксперт рассказал, кто выиграет от запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

Перевозка через мост осуществлялась с учетом требований приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта № 224 от 10 июня 2020 года, предусматривающего определенные временные ограничения на перевозку поездами грузов в РК и Севастополь. Они предусматривают загрузку составов в присутствии представителей грузоотправителя, перевозчика и военизированной охраны, наложение пломб на люки и двери, а также двухдневный отстой составов на станции Тамань-Пассажирская перед их следованием через Крымский мост.

Ранее пресс-служба Минтранса Рк сообщала, что после запуска товарных поездов по железнодорожной части Крымского моста тариф на перевозку грузов по железной дороге в Крым снизится на 27-50 процентов.

В регионах Экономика Транспорт Бензин Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Мост через Керченский пролив

Главное сегодня

Семь человек погибли при крушении самолета-разведчика в Турции
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Захарова назвала санкции США "нечистоплотной конкуренцией"
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками