Владимир Путин перенес поездку в Крым

"Произошли изменения в рабочих планах президента", - объявил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент будет работать в Ново-Огарево и даст старт бюджетному процессу", - сообщил он. "Традиционно это летом начинается, и президент решил сегодня собрать первое прикидочное совещание по предстоящему бюджетному процессу", - уточнил представитель Кремля.

"В первую очередь потому, что президент принял решение провести бюджетное совещание", - пояснил причину переноса мероприятий в Крыму Песков. На вопрос, почему понадобилось так менять планы, он заметил, что бюджетный процесс всегда очень сложный, но в этом году есть еще и "отягчающие обстоятельства в виде кризисных проявлений, в виде необходимости балансировки бюджета в таких кризисных условиях". "Поэтому это требует особого внимания и со стороны правительства, и со стороны президента", - заключил пресс-секретарь президента.

Встречу стоит ожидать после 14 часов дня по московскому времени, и, как минимум, выступление главы государства будет открытым. На совещание приглашены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, помощник президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и другие.

Также Владимир Путин проведет международный телефонный разговор.