На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19

Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки. Последний раз аналогичные данные регион демонстрировал в начале июня.

В общей сложности с начала пандемии на Среднем Урале зарегистрировано 16984 заболевших.

"Основной вклад в статистику внес Екатеринбург. Мы связываем это, в первую очередь с тем, что многие жители пренебрегают мерами предосторожности, что усугубилось очень жаркой погодой, которая спровоцировала горожан проводить время на пляжах", - считает заместитель руководителя оперштаба Павел Креков.

Вторая причина увеличения числа выявленных, по его словам, кроется в том, что проводится все больше исследований. "Мы давно уже перешли планку в 10 тысяч тестов в сутки, обычным делом становится показатель в 11-12 тысяч, а накануне мы фиксировали почти 14 тысяч исследований", - отметил Креков.

По данным врачей, состояние 197 находящихся в больницах пациентов тяжелое, 78 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки из стационаров домой отправились 323 человека (за все время пандемии - 10937 пациентов). В оперштабе отмечают, что есть тенденция роста числа вылеченных уральцев по отношению к количеству поступающих в больницы.

За сутки подтвердилось еще четыре смерти больных COVID-19 (общее число летальных исходов, таким образом, 179).