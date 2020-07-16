Потепление угрожает уникальному холодильнику, вырубленному в мерзлоте

На Ямале спасают самый большой в мире естественный холодильник - 200 пещер, вырубленных в вечной мерзлоте больше полувека назад. Уникальному сооружению грозит потепление климата в сочетании с антропогенным фактором.

На этой неделе Служба государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО вынесла очередной приказ - о запрете движения транспорта по территории, пролегающей над мерзлотником, так на Ямале называют подземный холодильник. Ранее "РГ" сообщала о том, что этот объект культурного наследия ждет масштабная реконструкция. Специалисты уже провели огромный объем работ, чтобы определить болевые точки, в каких именно местах холодильнику может угрожать подтаивание вечной мерзлоты, и что необходимо сделать для спасения уникального объекта в первую очередь. Так, уже почти разрушен один из входов, кое-где нуждаются в укреплении стены и свод и т. д. Ремонт в холодильнике не делали за всю историю подземного сооружения.

Напомним, знаменитый ямальский холодильник 14 лет назад признали объектом культурного наследия, при этом он по-прежнему используется по своему прямому назначению - для хранения рыбы, которую ловят в регионе.

Создан этот гигантский склад еще в середине прошлого века. Почти десять лет его прорубали в вечной мерзлоте спецпереселенцы. В течение года температура в холодильнике стабильна - минус 15-17 градусов. Даже при жаре под 30 градусов. Он расположен на берегу Обской губы в селе Новый Порт, что в 300 километрах от Салехарда. Площадь холодильника больше гектара, две сотни ледяных пещер тянутся почти на километр.

До появления мерзлотника добытую рыбу солили в бочках, а летом из Салехарда пригоняли для переработки плавучую рыбоконсервную фабрику. Сейчас здесь часто можно встретить туристов. До пандемии сюда приезжали со всего мира.

На время капитального ремонта прием и хранение рыбы в холодильнике прекращены. В дальнейшем мерзлотник снова будет использоваться по своему назначению.

Кстати

Проект стратегического продуктового склада придумал инженер немец Густав Бекман, сосланный на Ямал в 1943 году.

- Долбили мерзлотник десять лет - с 50-х по 60-е годы. Работали в три смены, круглые сутки. Кирки тупились, вечная мерзлота все равно что скала. На вывозе породы работали женщины - надевали лямку и тянули корыто. Весь мерзлотник делался вручную, без применения каких-либо механизмов, - рассказывает краевед села Новый Порт Андрей Огородников.

Уникальный проект инженера Бекмана благополучно пережил и советскую власть, и перестройку, и становление рыночной России.