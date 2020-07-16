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16.07.2020 12:48
Рубрика: Происшествия

Регионам выделят более 2,6 миллиарда рублей на тушение лесных пожаров

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство выделит регионам более 2,6 миллиарда рублей на тушение лесных пожаров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото: iStock
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"Это крайне важная тема, - подчеркнул он. - Необходимо задействовать все ресурсы и возможности для максимально эффективного решения этого вопроса".

Вице-премьеру Виктории Абрамченко поручено держать вопрос под личным контролем, а в понедельник на оперативном совещании премьера с заместителями подробно доложить о принимаемых мерах.

Как сообщала ранее "РГ", площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась вдвое за последние несколько дней. Регионы один за одним начинают снимать режимы ЧС. Побороть стихию помогают комплексные методы: работа лесников, пожарных-парашютистов, самих местных жителей и муниципальных служб.

Происшествия ЧП Пожары Власть Работа власти Правительство

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