Регионам выделят более 2,6 миллиарда рублей на тушение лесных пожаров

Правительство выделит регионам более 2,6 миллиарда рублей на тушение лесных пожаров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Это крайне важная тема, - подчеркнул он. - Необходимо задействовать все ресурсы и возможности для максимально эффективного решения этого вопроса".

Вице-премьеру Виктории Абрамченко поручено держать вопрос под личным контролем, а в понедельник на оперативном совещании премьера с заместителями подробно доложить о принимаемых мерах.

Как сообщала ранее "РГ", площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась вдвое за последние несколько дней. Регионы один за одним начинают снимать режимы ЧС. Побороть стихию помогают комплексные методы: работа лесников, пожарных-парашютистов, самих местных жителей и муниципальных служб.