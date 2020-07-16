Рособрнадзор отбил хакерскую атаку на сервис с результатами ЕГЭ

- Никаких проблем для работы сервиса и для участников экзаменов она не создала, - заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Все ребята смогут своевременно ознакомиться со своими результатами ЕГЭ.

Как рассказал заместитель директора Федерального центра тестирования (ФЦТ) Станислав Афанасьев, хакеры использовали для атаки бот-сети.

- Вредоносная активность на сервис шла с международных IP-адресов. Впрочем, это не дает стопроцентной уверенности, что к атаке причастны именно зарубежные хакеры, - рассказал Афанасьев. - Мощность нагрузки может говорить о том, что атака была спланирована. Для ее реализации подключены серьезные ресурсы.

Важное уточнение: на момент проведения DDoS-атаки данные о результатах первых экзаменов еще не были помещены в систему. Загрузка результатов ЕГЭ на портал началась только вчера, 16 июля.

Поэтому свои результаты по первым ЕГЭ - по географии, литературе, информатике - все выпускники должны получить не позднее 17 июля. На федеральном уровне Рособрнадзор уже сообщил, что средний балл по информатике - (61,19) в среднем по России оказался идентичным прошлому году. А по литературе и географии - даже вырос на 2,9 пункта по каждому предмету.

Самый массовый экзамен - русский язык - его сдавали более 671 тысячи человек. Причем в два дня, 6 и 7 июля. Свои результаты участники экзамена, сдающие его 6 июля, смогут найти на портале check.ege.edu.ru не позднее 20 июля, сдающие 7 июля - не позднее 23 июля. 10 июля ребята писали базовую математику. Результаты станут известны не позднее 24 июля. 13 июля прошел ЕГЭ по физике и истории. Результаты можно ждать не позднее 27 июля. А вчера состоялись ЕГЭ по обществознанию и химии. Результаты - не позднее 30 июля.

Впереди у ребят осталось всего несколько экзаменов, плюс резервные дни - для тех, кто заболел или пропустил экзамен по другой уважительной причине. 20 июля - выпускники будут писать биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля - ЕГЭ по иностранным языкам - устная часть.

Напомним, в этом году экзамены сдают только те ребята, кто собирается поступать в вуз. Выпускников рассаживают по одному за парту, зигзагом, на расстоянии 1,5 метра. В среднем в каждом классе - не более 8 человек. Перед каждым экзаменом в аудиториях проводится уборка, стоят дозаторы с антисептиками. Организаторы и учителя на ЕГЭ находятся в масках и перчатках. 12 тысяч медработников измеряют температуру на входе в школы у выпускников и учителей.