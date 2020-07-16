Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 207-ФЗ "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

Статья 1

Статью 46 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 27, ст. 3213) изложить в следующей редакции:

"Статья 46. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции

1. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов капитального строительства, используемых при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции принимаются меры по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства, осуществляются сбор нефтяного попутного газа, рекультивация земель, другие мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

2. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и вывод из эксплуатации объектов капитального строительства, используемых при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), транспортировке (за исключением транспортировки по автомобильным дорогам общего пользования и железнодорожным линиям), хранении, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции, допускаются при наличии проектов рекультивационных и иных восстановительных работ.

3. При геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции должны предусматриваться меры по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

4. На территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработка (производство), транспортировка, хранение, реализация углеводородного сырья и произведенной из него продукции осуществляются при наличии планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

5. Предусмотренные настоящей статьей требования в области охраны окружающей среды применяются во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" и Федеральным законом от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации".

6. План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов утверждается организацией, осуществляющей деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработку (производство), транспортировку, хранение, реализацию углеводородного сырья и произведенной из него продукции (далее - эксплуатирующая организация), при условии наличия:

заключения о готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных учений по подтверждению готовности этой эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

согласования федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного экологического надзора, указанного плана в части его соответствия требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

7. Срок согласования плана, указанного в пункте 6 настоящей статьи, не должен превышать двадцать рабочих дней со дня получения этого плана федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного экологического надзора.

В случае поступления в эксплуатирующую организацию замечаний от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного экологического надзора, такая организация после доработки указанного плана с учетом данных замечаний направляет его на повторное согласование.

Срок повторного согласования плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов не должен превышать десять рабочих дней со дня его получения указанным федеральным органом исполнительной власти.

В случае, если в течение установленных сроков согласования план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов или замечания к нему в эксплуатирующую организацию не направлялись, такой план считается согласованным.

Не требуется согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в случае, если такой план является составной частью проектной документации, разработка которой предусмотрена законодательством Российской Федерации о недрах, законодательством о градостроительной деятельности и на которую получено заключение государственной экологической экспертизы.

Эксплуатирующая организация направляет уведомление об утверждении указанного плана в федеральные органы исполнительной власти, определяемые соответственно Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, с приложением утвержденного плана.

8. Внесение изменений в план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов осуществляется эксплуатирующей организацией при условии согласования указанных изменений с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного экологического надзора.

Срок согласования изменений, которые вносятся в план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, не должен превышать десять рабочих дней со дня их получения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного экологического надзора.

В случае поступления в эксплуатирующую организацию замечаний от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного экологического надзора, такая организация после доработки изменений, которые вносятся в план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, с учетом данных замечаний направляет их на повторное согласование.

Срок повторного согласования изменений, которые вносятся в план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, не должен превышать пять рабочих дней со дня их получения указанным федеральным органом исполнительной власти.

В случае, если в течение установленного срока согласования изменений, которые вносятся в план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, замечания к ним в эксплуатирующую организацию не направлялись, указанные изменения считаются согласованными.

9. Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, критерии определения объектов, которые предназначены для осуществления деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также для переработки (производства), транспортировки, хранения, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции и эксплуатация которых допускается при наличии плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, требования к содержанию планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, порядок выдачи заключения о готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, порядок уведомления федеральных органов исполнительной власти, определяемых соответственно Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, об утверждении эксплуатирующей организацией плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом требований законодательства Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности, Федерального закона от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей".

10. Эксплуатирующая организация при осуществлении мероприятий по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов обязана:

1) выполнять план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

2) иметь финансовое обеспечение для осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов и определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, до дня начала эксплуатации объектов, используемых при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции.

11. Эксплуатирующая организация обязана уведомить федеральные органы исполнительной власти, определяемые соответственно Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, о наличии финансового обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов, а также о составе такого финансового обеспечения.

12. Подтверждением финансового обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов является наличие у эксплуатирующей организации одного из следующих документов:

1) банковская гарантия уплаты денежных сумм, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов;

2) договор страхования, обеспечивающий финансирование мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов;

3) документ, подтверждающий создание эксплуатирующей организацией или несколькими эксплуатирующими организациями резервного фонда, содержащего денежные средства в объеме, необходимом для осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов или несколькими планами предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов;

4) гарантийное письмо федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, уполномоченных осуществлять функции и полномочия учредителя или собственника имущества эксплуатирующей организации, по уплате денежных сумм, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов.

13. Методика расчета финансового обеспечения осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов, разрабатывается и утверждается федеральным органом исполнительной власти, определяемым Правительством Российской Федерации.

14. Эксплуатирующая организация при возникновении разливов нефти и нефтепродуктов обязана:

1) обеспечить в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, оповещение о факте разлива нефти и нефтепродуктов федеральных органов исполнительной власти, определяемых соответственно Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, а также органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, на которой произошел разлив нефти и нефтепродуктов;

2) обеспечить организацию и проведение работ по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, силами собственных аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований или привлекаемых на договорной основе аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, аттестованных в установленном порядке, либо силами собственных аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований и привлекаемых на договорной основе аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, аттестованных в установленном порядке;

3) обратиться в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в федеральные органы исполнительной власти, определенные Правительством Российской Федерации, для привлечения дополнительных сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в случае, если разлив нефти и нефтепродуктов не может быть устранен силами аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

4) провести после ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов рекультивационные и иные восстановительные работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5) возместить в полном объеме вред, причиненный окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов, а также расходы на привлечение дополнительных сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

15. Федеральные органы исполнительной власти, определяемые соответственно Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации:

1) осуществляют проверку соблюдения эксплуатирующей организацией установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательных требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации;

2) получают сведения (информацию) о мероприятиях по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и запрашивают сведения (информацию), необходимые для осуществления ими своей деятельности;

3) координируют и контролируют действия эксплуатирующей организации по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также других юридических и физических лиц, привлекаемых эксплуатирующей организацией для проведения работ по ликвидации таких разливов;

4) координируют действия других федеральных органов исполнительной власти, действующих в пределах установленной компетенции, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при обнаружении фактов разливов нефти и нефтепродуктов, при получении уведомлений эксплуатирующей организации о фактах таких разливов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также при ликвидации таких разливов;

5) привлекают на основании обращения эксплуатирующей организации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, дополнительные силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, аттестованных в установленном порядке, в целях осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, в случае, если разлив нефти и нефтепродуктов не может быть устранен силами аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, указанных в подпункте 2 пункта 14 настоящей статьи.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 35, ст. 3503; 2013, N 27, ст. 3477; 2017, N 30, ст. 4447) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 5:

а) в абзаце втором слова "бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата" заменить словами ", предназначенных для осуществления деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также для переработки (производства), транспортировки, хранения, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции";

б) в абзаце четвертом слова "бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата и объектах подземного хранения газа и газового конденсата" заменить словами ", предназначенных для осуществления деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также для переработки (производства), транспортировки, хранения, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции";

2) статью 8 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Требования к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, участвующих в осуществлении мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом требований законодательства Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, за исключением предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" требований к составу сил и средств постоянной готовности, предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.".

Статья 3

Внести в статью 222 Федерального закона от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 49, ст. 4694; 2012, N 53, ст. 7612) следующие изменения:

1) часть вторую после слов "экспертизы плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов" дополнить словами ", заключения о готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных учений по подтверждению готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, выдаваемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,";

2) часть пятую изложить в следующей редакции:

"Требования к содержанию плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, порядок выдачи заключения о готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом требований законодательства Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.".

Статья 4

Внести в статью 161 Федерального закона от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3833; 2012, N 53, ст. 7612; 2017, N 30, ст. 4457; 2018, N 7, ст. 975; N 53, ст. 8451) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 после слов "экспертизы плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов," дополнить словами "заключения о готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных учений по подтверждению готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, выдаваемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,";

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Требования к содержанию плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, порядок выдачи заключения о готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом требований законодательства Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.".

Статья 5

1. Планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, полученные организацией, осуществляющей эксплуатацию объектов, которые предназначены для осуществления деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также для переработки (производства), транспортировки, хранения, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции и эксплуатация которых допускается при наличии планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, действуют до дня истечения срока действия указанных планов или до дня утверждения планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с пунктами 6-8 статьи 46 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции настоящего Федерального закона).

2. С 1 января 2021 года и до дня утверждения планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с пунктами 6-8 статьи 46 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции настоящего Федерального закона) в сроки, установленные частью 3 настоящей статьи, допускается утверждение планов, указанных в части 1 настоящей статьи, в порядке и в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, Президентом Российской Федерации, и действующими до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Указанные в части 1 настоящей статьи планы действуют до дня утверждения планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с пунктами 6-8 статьи 46 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции настоящего Федерального закона) в сроки, установленные частью 3 настоящей статьи.

3. Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов, которые предназначены для осуществления деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также для переработки (производства), транспортировки, хранения, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции и эксплуатация которых допускается при наличии планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, до 1 января 2024 года обязаны утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с пунктами 6-8 статьи 46 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции настоящего Федерального закона).

4. Планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе действуют до дня истечения срока действия указанных планов или до дня утверждения планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на основании соответственно статьи 222 Федерального закона от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), статьи 161 Федерального закона от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

5. С 1 января 2021 года и до дня утверждения планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии со статьей 222 Федерального закона от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) или статьей 161 Федерального закона от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) в сроки, установленные частью 6 настоящей статьи, допускается утверждение таких планов в порядке, предусмотренном статьей 222 Федерального закона от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) или статьей 161 Федерального закона от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона). Указанные планы действуют до дня утверждения планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии со статьей 222 Федерального закона от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) или статьей 161 Федерального закона от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) в сроки, установленные частью 6 настоящей статьи.

6. Планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе должны быть утверждены до 1 января 2024 года на основании соответственно статьи 222 Федерального закона от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), статьи 161 Федерального закона от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин