Компании обязали ликвидировать нефтеразливы за свой счет

Предупреждение и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов стало официальной обязанностью добывающих компаний. Закон об этом публикует "Российская газета".

Ущерб экологии, нанесенный разливами нефти и нефтепродуктов, исчисляется миллиардами долларов. Фото: РИА Новости

Нефтедобытчики теперь обязаны иметь механизм финансового обеспечения для устранения последствий чрезвычайных ситуаций. До 1 января 2024 года они должны разработать и утвердить план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, который будет приниматься по результатам комплексных учений. Он должен быть согласован с Росприроднадзором и иметь заключение МЧС о готовности эксплуатирующей организации ликвидировать последствия аварий.

Нефтедобывающие компании также обязаны иметь финансовый резерв для реализации утвержденного плана с указанием механизмов финансирования. Это может быть гарантия банка, договор страхования, подтверждение создания эксплуатирующей организацией резервного фонда, необходимого для ликвидационных мероприятий, или гарантийное письмо федерального органа исполнительной власти по уплате необходимой денежной суммы.

Кроме того, в случае возникновения нештатных ситуаций с разливом нефти или нефтепродуктов компании должны проинформировать об этом федеральные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления на территории, где произошло ЧП.

После ликвидации последствий разливов все восстановительные работы, возмещение ущерба окружающей среде, жизни, здоровью, имуществу граждан и юрлиц ложатся на плечи нефтедобытчиков. На них же ложатся расходы по привлечению дополнительных сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Требования будут распространяться на все объекты добычи, переработки, хранения и транспортировки углеводородного сырья", - уточнял министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Новые правила охватывают внутренние морские воды, территориальное море, континентальный шельф РФ, тем самым вводятся единые требования для процедур утверждения планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на воде и на суше.

По словам Юлии Филаткиной, исполнительного директора Российского экологического общества, по статистике, в год в России происходит около десяти тысяч разливов нефти и нефтепродуктов, вред окружающей среде наносится колоссальный. Только от аварии в Норильске, произошедшей в конце мая, ущерб экологии, по расчетам Росприроднадзора, составил 147 млрд рублей - водным объектам и 739 млн рублей - почвам.

Эксперт Greenpeace Иван Блоков видит главной проблемой коррозию старых труб. По его словам, из-за них происходит 97% разливов. "Если бы нефтяные компании инвестировали в замену трубопроводов всю прибыль, которую они делят между акционерами, то за 2-3 года все нефтепроводы были бы приведены в порядок", - считает он.

В то же время в "Транснефти", которая эксплуатирует свыше 68 тысяч км нефтепродуктопроводов и около 23 млн кубометров резервуарных емкостей, значительное число утечек нефти и нефтепродуктов на магистральных трубопроводах связывают с криминальными врезками. "В судах пойманные жулики обычно обвиняются только в хищении доказанных объемов нефти и нефтепродуктов. А нанесенный окружающей среде ущерб в результате разливов, сопровождающих такие врезки, в расчет обычно не берется. После принятия закона это становится возможным", - отметили в компании. Он вступает в силу 1 января 2021 года.

Юлия Филаткина также рассказала, что правительство готовит еще один законопроект, обязывающий юрлиц и их учредителей нести ответственность за ликвидацию экологического вреда после вывода из эксплуатации или при консервации объектов, при ликвидации или банкротстве предприятия.

Кроме того, министерство природных ресурсов готовит изменения в методику причинения вреда водным объектам в части установления повышающего коэффициента.

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Фото: Сергей Михеев

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства:

"Закон позволит на системной основе работать над предупреждением и ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов. Мы устанавливаем требования по разработке планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на суше для всех, кто фактически работает с углеводородным сырьем и произведенной из него продукцией по аналогии с уже действующими положениями законодательства на морях и континентальном шельфе. Это добыча, переработка, производство, хранение и прочие этапы обращения с нефтепродуктами".