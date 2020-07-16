Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.07.2020 10:33
Рубрика: Легковые авто

Stellantis. Так будет называться новый автомобильный мегаконцерн

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Объединенный мегаконцерн, который создают FCA (FIAT-Chrysler) и PSA (Peugeot-Citroen), получит собственное имя Stellantis, об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Название Stellantis происходит от латинского слова stella, т.е. звезда. Уже представлен логотип. Новое наименование будет носить именно головная управляющая компания, которую разместят в Нидерландах. Торговые марки и логотипы каждой из компаний по отдельности останутся без изменений.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Автодилеры начали выдавать госномера

Решение дать собственное имя союзу объясняется двумя причинами. С одной стороны, партнеры ушли от мешанины из аббревиатур FCA и PSA, а с другой - избежали иерархии в названии, поскольку союз создается на паритетных началах.

FCA и PSA подписали соглашение о слиянии в декабре 2019-го. Ожидается, что оно завершится в первом квартале 2021 года. Альянс будет существовать на условиях распределения долей 50:50. Stellantis прогнозируют четвертое место в мире среди автоконцернов по объемам производства.

#Peugeot #Citroen #Fiat