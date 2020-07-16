Stellantis. Так будет называться новый автомобильный мегаконцерн

Объединенный мегаконцерн, который создают FCA (FIAT-Chrysler) и PSA (Peugeot-Citroen), получит собственное имя Stellantis, об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Название Stellantis происходит от латинского слова stella, т.е. звезда. Уже представлен логотип. Новое наименование будет носить именно головная управляющая компания, которую разместят в Нидерландах. Торговые марки и логотипы каждой из компаний по отдельности останутся без изменений.

Решение дать собственное имя союзу объясняется двумя причинами. С одной стороны, партнеры ушли от мешанины из аббревиатур FCA и PSA, а с другой - избежали иерархии в названии, поскольку союз создается на паритетных началах.

FCA и PSA подписали соглашение о слиянии в декабре 2019-го. Ожидается, что оно завершится в первом квартале 2021 года. Альянс будет существовать на условиях распределения долей 50:50. Stellantis прогнозируют четвертое место в мире среди автоконцернов по объемам производства.