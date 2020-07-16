Toyota показала обновленный седан Camry

Компания Toyota представила обновленную Camry для рынка США. Продажи автомобиля стартуют осенью 2020 года.

Облик седана изменился за счёт лишь переднего бампера, оригинальной решётки радиатора и колёсных дисков нового дизайна. В салоне появилась иная центральная консоль, которая перекомпонована под установку семи или девятидюймового тачскрина.

Помимо этого, внедрена дополнительная шумоизоляция и изменены отделочные материалы. Щиток приборов может быть цифровым на семь дюймов или в виде десятидюймового проекционного дисплея.

Главное - модель получила более быстрый адаптивный круиз-контроль, а также новейший комплекс Safety Sense 2.5+ с системой автоматического торможения. Safety Sense 2.5+ оснащается камерой высокого разрешения и радаром с увеличенной дальностью действия.

По технике без изменений. Четырёхдверка предлагается с бензиновыми двигателями 2,5 литра (205-208 л. с.) и V6 3,5 литра (305 л. с.). Доступен гибридный вариант с 2,5-литровым "атмосферником" и электромотором с совокупной мощностью 211 л. с.

Рестайлинг российской версии Toyota Camry вряд ли стоит ждать в ближайшее время. Цены на седан в нашей стране лежат в диапазоне от 1 690 000 до 2 653 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Toyota.