Трамп неожиданно сменил руководителя своего предвыборного штаба

Президент США Дональд Трамп не перестает удивлять американцев своими, порой необъяснимыми, поступками.

За 3,5 месяца до президентских выборов нынешний хозяин Белого дома решил сменить главу предвыборного штаба. Брэда Парскейла сменил 42-летний Билл Стипен, который, если верить изданию Politico, оказался в Белом доме благодаря зятю Трампа Джареду Кушнеру. Американский лидер заявил, что он надеется на "крупную и очень важную вторую победу" на выборах, поскольку его "рейтинг в опросах быстро растет, а ситуация в экономике улучшается".

А вот по мнению экспертов, дела Трампа обстоят не так хорошо, как он об этом говорит. Главный соперник нынешнего президент США - демократ Джо Байден - более популярен у американцев. Его рейтинг на 8,8 процента выше. Трамп растерял голоса во время борьбы с коронавирусом и разгона протестующих по всей Америке.