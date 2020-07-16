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16.07.2020,  
15:05
Текст:  Алексей Брусилов

В Бангладеш обратили внимание на дальнобойные российские ПТРК "Корнет"

Российские противотанковые комплексы "Корнет-Э" становятся все более популярными у военных различных стран мира. В настоящее время они находятся на вооружении более десятка зарубежных армий.

Применение такого оружия в нескольких локальных конфликтах продемонстрировало, что с его помощью можно бороться с различной бронетехникой, в том числе современными хорошо защищенными танками.

Фото: TR ANADOLUKARTALI / youtube.com
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В настоящее время, по данным из неофициальных источников, на дальнобойную версию комплекса обратили внимание в Бангладеш. Сообщается, что военные могут объявить тендер на закупку противотанковых ракетных комплексов, и одним из вероятных победителей является российский "Корнет".

Речь идет о модификации "Корнет-ЭМ", которая неоднократно демонстрировалась на различных международных выставках, в том числе на проводимых в парке "Патриот" военно-технических форумах "Армия". Этот ПТРК может монтироваться на бронеавтомобили "Тигр-М", "Тайфун-К" и многие другие образцы военной техники.

Ракеты комплекса имеют дальность действия до 10 000 метров, кроме объектов на земле они могут уничтожать низколетящие воздушные цели.

В настоящее время такое оружие эксплуатируется в Алжире, где его высоко ценят за высокую огневую мощь и хорошую мобильность.

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