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16.07.2020 08:25
Рубрика: Видео

Видео: иностранцев впечатлил едущий с грузом по реке КамАЗ

Текст: Вадим Давыденко

Что для жителя российской глубинки - обыденная поездка за хлебушком в соседний поселок по дороге с проходимостью чуть ниже среднего, то избалованному автобанами немцу - экстремальный вид спорта, самый сильный в жизни стресс, после которого нужно год ходить к психоаналитику, и шок-видео. Российские дороги всегда до смерти пугали иностранцев, а умение выживать на них, да еще и довозить груз в целости и сохранности, расценивалось как подвиг.

"Просто русские реалии", - так на западном видеохостинге прокомментировали видео, на котором КамАЗ везет контейнеры по дну холодной сибирской речушки.

И резюмировали: "В России грузовик - тоже катер".

Фото: скриншот с www.youtube,com
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А у россиян по поводу этого видео - никаких вопросов, никакого удивления. Всё и так понятно: либо уровень реки поднялся и превратил знакомую водителю дорогу в русло реки, либо грунтовку через лес так размыло дождями, что по ровному каменистому речному дну ехать проще и безопаснее.

"Я не знаю, какой груз стоит такого риска, - признаются зарубежные пользователи Сети. - Но это не глупо, если это работает".

Отдельные респекты в комментариях заслужил грузовик, идущий против течения в воде по самое лобовое стекло, но не думающий сдаваться.

"Это один из тех несокрушимых российских грузовиков, - догадались англоязычные пользователи. - Они как Nokia на дороге".

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#видео #авто