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16 июля 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 16 июля 2020 года № 205 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 16 июля 2020 г.
Опубликован 16 июля 2020 г.
Вступает в силу 20 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, исключив пункт 33.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 20.07.2020 и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин



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