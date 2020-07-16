Постановление губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 89 "О внесении изменения в пункт 1 постановления Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

Внести в подпункт "в" подпункта 1 пункта 1 постановления Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87) изменение, заменив слова "дополнительного профессионального образования" словами ",реализующих программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования,".

А.М.Осипов







