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17.07.2020 22:09
Рубрика: Общество

Академик Гинцбург рассказал, кому не подойдет вакцина от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, считает директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Людей с аутоиммунными заболеваниями, а также, в частности, с хроническими заболеваниями, требующими препаратов, воздействующих на иммунную систему, обычно прививают с крайней осторожностью. Это касается не только вакцинации от коронавирусной инфекции, но и от других инфекционных заболеваний. "Любая вакцина может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом", - пояснил академик Гинцбург РИА Новости.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Гинцбург также исключил конкуренцию производителей вакцины из разных стран. Сейчас над вакциной работают разные страны, научные институты и фармкомпании, и по некоторым вакцинам-кандидатам исследователи вышли на финишную прямую. Поэтому уже сейчас понятно: на мировом рынке будет сразу несколько вакцин. Гинцбург считает, что они будут примерно одинаковой степени эффективности, и все будут востребованы, поскольку ни одна компания самостоятельно не сможет обеспечить весь необходимый объем.

"Сколько нас живет на земном шаре? Семь с половиной миллиардов. Небольшая часть переболеет в тяжелой форме, у них возникнет иммунитет. А те, которые в легкой форме переболеют или просто будут заражены, те не будут защищены", - сказал он.

Он подчеркнул, что единственным способом избежать болезни для таких людей станет вакцинация, и чтобы покрыть потребности в вакцине, понадобятся совместные усилия разных производителей.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Вакцина, разработанная в Институте Гамалеи, прошла первую фазу клинических исследований (подтверждение безопасности), и, как сообщил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко, планируется зарегистрировать ее в начале-середине августа. Вторая фаза исследований - на большой выборке пациентов - будет проходить уже при введении новой вакцины в гражданский оборот.

Параллельно идет работа над созданием вакцин разных типов в Научном центре Роспотребнадзора "Вектор", Институте вакцин и сывороток ФМБА, Институте имени Чумакова, Институте гриппа и других организациях.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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