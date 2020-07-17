Большой вальс: зачем пленных немцев водили кругами по Москве

Немалую роль в борьбе с врагом в Великой Отечественной войне в Советском Союзе сыграли идеологические операции. В их числе "Большой вальс" - парад пленных немцев в Москве, прошедший 76 лет назад - 17 июля 1944 года. Его провели почти за год до Парада Победы 1945 года, но уже тогда он символизировал неизбежность поражения Гитлера.

В 1944 году с ошеломительным успехом прошла операция Советской армии "Багратион". В результате наступления на территории Беларуси, Прибалтики и Восточной Польши войска Вермахта потерпели сокрушительное поражение, потеряв боевую технику и около 400 тысяч солдат и офицеров, убитых и взятых в плен. Также в плен попал 21 немецкий генерал.

Союзники СССР были удивлены этими результатами, а Гитлер пытался их опровергнуть, присваивая номера и звания некоторых разгромленных дивизий другим воинским подразделениям.

Именно для того, чтобы убедить всех в успехах советской армии, поднять боевой дух своих солдат на фронте и укрепить веру обычных граждан в победу, в СССР разработали операцию "Большой вальс". Наименование придумали по названию популярной в то время голливудской музыкальной мелодрамы. Сталин к названию отнесся с юмором, добавив, что заокеанским союзникам не помешает посмотреть этот фильм в советском исполнении.

Немцев для шествия отбирали в условиях строгой секретности, взяли только здоровых и тех, кто мог самостоятельно ходить. Изначально 57,6 тысячи человек привезли из лагерей военнопленных на железнодорожные станции Бобруйска и Витебска в Белоруссии. Оттуда под охраной личного состава специальных конвойных дивизий войск НКВД в Москву доставили 40 эшелонов с немецкими солдатами, среди которых было 19 генералов.

Всех их под охраной караулов 36-й дивизии конвойных войск НКВД разместили на городском ипподроме и стадионе "Динамо". Туда же пожарные привезли воду, но немцам ее хватило только для того, чтобы утолить жажду, умыться они не смогли и в таком виде, а порой и без обуви и некоторой одежды им предстояло пройти марш.

Чтобы подчеркнуть название операции и показать вращения в "вальсе", немцы должны были идти по кругу - Садовому кольцу. Для этого их разделили на две группы. Первой, состоящей из 42 тысяч пленных, предстоял путь по улице Горького (сейчас Тверская), затем по Садовому кольцу до Курского вокзала по часовой стрелке. Шествие этой колонны длилось 2,5 часа. Вторая группа из 15 тысяч пленных тоже шла по улице Горького до Садового кольца, а затем пошла по нему против часовой стрелки до станции Канатчиково окружной железной дороги. Марш этой группы затянулся почти на 4,5 часа.

После немцев по Москве шли поливальные машины. Полив мостовых был символическим актом смывания "гитлеровской нечисти".

После парада военнопленных отправили в места заключения. Отчитываясь о проведенном марше, Лаврентий Берия сообщил, что все прошло без происшествий, люди не пытались расправиться с пленными, лишь выкрикивали: "Смерть Гитлеру!" и "Смерть фашизму!". Однако очевидцы утверждают, что выкриков таких почти не было, люди просто смотрели на немцев с презрением или жалостью из-за убого внешнего вида.