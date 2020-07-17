Новости

Трутнев поручил Минэнерго быстрее газифицировать Дальний Вотсок 07:31
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,4 километра 07:30
British Airways полностью откажется от парка реактивных самолетов Boeing 07:28
Эксперт: Российские регионы прошли пик эпидемии коронавируса 07:14
Дальневосточная авиакомпания будет создана на базе "Авроры" 07:07
Два миллиона человек заболели коронавирусом в Бразилии 06:44
Судоходная компания оштрафована за повреждение пролета Амурского моста 06:36
Во Владивостоке микрокредитную компанию наказали за угрозы должнице 06:16
В Гонконге саперы обезвредили авиабомбу времен войны 06:00
Пропавший на Сахалине турист найден мертвым 05:59
В Приморье в ВДЦ "Океан" открылась первая после перерыва смена 05:17
"Хабаровского маньяка" направят на психологическую экспертизу в Москву 05:17
Восемь человек пострадали в дорожной аварии в Липецкой области 04:56
В Самаре загорелся жилой дом 04:43
В Пентагоне дали пояснения по поводу "супер-пупер" ракеты Трампа 04:24
В Приморье гималайский медведь напал на пасечника 04:23
Эксперты подтвердили принадлежность найденных останков детям Николая II 03:32
Месси раскритиковал "Барселону" и предрек ей вылет из Лиги чемпионов 03:00
"Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством 02:25
В США из-за коронавируса некому отслеживать комаров-переносчиков инфекций 02:14
На борту десантного корабля Bonhomme Richard справились с пожаром 02:01
Twitter проверит аккаунты со сменой пароля за последний месяц 01:43
Иностранцы смогут кричать в Исландии, даже не приезжая в эту страну 00:33
Вратарь, выживший после попадания в него молнии, выписан из больницы 00:10
Жителей Можайска предупредили о возможной эвакуации 16.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
17.07.2020 07:28
Рубрика: Экономика

British Airways полностью откажется от парка реактивных самолетов Boeing

Текст: Максим Макарычев

Авиакомпания British Airways, крупнейший в мире оператор Boeing 747, заявила, что в ближайшее время заменит весь свой парк этих реактивных самолетов из-за спада в туристической индустрии, вызванного пандемией коронавируса. "Маловероятно, что наша великолепная "небесная королева" когда-либо снова будет предоставлять коммерческие услуги British Airways", - говорится в сообщении компании.

Фото: iStock
"Горбатый" самолет Boeing 747 снимут с производства

BA, принадлежащая International Consolidated Airlines Group пояснила, что будет выполнять больше рейсов на современных, экономичных самолетах, таких как новые A-350 и Boeing 787, выражая уверенность в том, что такие лайнеры помогут в достижении чистых нулевых выбросов углерода к 2050 году, сообщает Reuters.

Напомним, что глобальные ограничительные меры и закрытие границ, направленные на сдерживание распространения пандемии коронавируса, привели к сокращению примерно на 95 процентов международных авиаперевозок, что ставит под сомнение будущее многих авиакомпаний. Волна реструктуризации, спровоцированная вспышкой вируса, затронула практически все мировые авиакомпании и аэропорты. В июне British Airways достигла соглашения с профсоюзами, чтобы уволить 350 пилотов, как раз управлявших Boeing 747.

Boeing 747, самолет, который способствовал эволюции в международных авиаперевозках в 1970-х годах, по оценке экспертов, отстает по техническому оснащению от современных двухмоторных самолетов. В феврале 2019 года исполнилось 50 лет со времени первого полета 747-го. Американская аэрокосмическая компания в течение многих лет сталкивалась с падением заказов на эту линейку самолетов и ценового давления. Кроме того, компания была вынуждена приостановить выпуск моделей Boeing 747 после двух катастроф с этим самолетами в 2019 году, в результате которых погибли более 300 человек.

Экономика Транспорт Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире США В мире Европа Великобритания Компании Авиация Компании Авиация Boeing

Главное сегодня

Путин назвал главную задачу экономической политики
Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя
Граждан, прилетающих из-за границы, обязали сдавать тест на COVID-19
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона
В России с 1 августа повысятся цены на газ
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками