British Airways полностью откажется от парка реактивных самолетов Boeing

Авиакомпания British Airways, крупнейший в мире оператор Boeing 747, заявила, что в ближайшее время заменит весь свой парк этих реактивных самолетов из-за спада в туристической индустрии, вызванного пандемией коронавируса. "Маловероятно, что наша великолепная "небесная королева" когда-либо снова будет предоставлять коммерческие услуги British Airways", - говорится в сообщении компании.

BA, принадлежащая International Consolidated Airlines Group пояснила, что будет выполнять больше рейсов на современных, экономичных самолетах, таких как новые A-350 и Boeing 787, выражая уверенность в том, что такие лайнеры помогут в достижении чистых нулевых выбросов углерода к 2050 году, сообщает Reuters.

Напомним, что глобальные ограничительные меры и закрытие границ, направленные на сдерживание распространения пандемии коронавируса, привели к сокращению примерно на 95 процентов международных авиаперевозок, что ставит под сомнение будущее многих авиакомпаний. Волна реструктуризации, спровоцированная вспышкой вируса, затронула практически все мировые авиакомпании и аэропорты. В июне British Airways достигла соглашения с профсоюзами, чтобы уволить 350 пилотов, как раз управлявших Boeing 747.

Boeing 747, самолет, который способствовал эволюции в международных авиаперевозках в 1970-х годах, по оценке экспертов, отстает по техническому оснащению от современных двухмоторных самолетов. В феврале 2019 года исполнилось 50 лет со времени первого полета 747-го. Американская аэрокосмическая компания в течение многих лет сталкивалась с падением заказов на эту линейку самолетов и ценового давления. Кроме того, компания была вынуждена приостановить выпуск моделей Boeing 747 после двух катастроф с этим самолетами в 2019 году, в результате которых погибли более 300 человек.