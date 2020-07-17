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17.07.2020 20:00
Рубрика: В мире

Дочка опального принца Эндрю сыграла секретную свадьбу с итальянцем

Текст: Максим Макарычев
Принцесса Беатрис, старшая дочь принца Эндрю и Сары, герцогиня Йоркская, вышла замуж за крупного итальянского застройщика Эдоардо Мапелли Моцци во время секретной церемонии, которая состоялась в часовне всех святых в Королевской ложе. Мапелли Моцци сделал принцессе предложение, когда пара проводила выходные в Италии в прошлом году.

В отчете о церемонии для медиа отмечается, что в небольшом торжественном мероприятии приняли участие британская королева Елизавета II, герцог Эдинбургский Филипп и близкие родственники. Свадьба состоялась в соответствии со всеми соответствующими правительственными указаниями о соблюдении социального дистанцирования. Королевский дворец не уточнил, присутствовал ли на свадьбе отец Беатриче, принц Эндрю, сообщает 9 News.

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Моцци, у которого есть двухлетний сын от предыдущих отношений, является богатым бизнесменом, сообщает BBC. По данным Companies House, он является директором риэлторской компании Banda Property. Принцесса Беатрис является девятой по наследству британского престола в королевской семье. Она внучка королевы и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, двоюродная сестра принца Уильяма и принца Гарри. В 2018 году ее младшая сестра Евгения вышла замуж за Джека Бруксбанка на церемонии в Виндзоре. Родители принцессы развелись в 1996 году, совместно взяв на себя обязанности опеки над Беатриче и Евгении.

Напомним, что принц Эндрю, герцог Йоркский, столкнулся с новым пристальным вниманием по поводу его предполагаемого сексуального посягательства на тогда несовершеннолетнюю Вирджинию Джуффре и его отношений с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, который свел счеты с жизнь в нью-йоркской семье в прошлом году. Эти обвинения снова возникли после ареста в июне агентами ФБР предполагаемой сообщницы Эпштейна, Гислен Максвелл. Она обвиняется в сводничестве и вербовке несовершеннолетних девушек для утех Эпштейна и его многочисленных влиятельных друзей. По совокупности обвинений 55-летняя Максвелл может провести остаток жизни за решеткой.

Фото: Mark Blinch/Reuters
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Ранее The Daily Mail сообщила о том, что во время обыска в тайнике в доме Максвелл был обнаружен дневник, в котором она подробно расписывала то, какие знаменитости приезжали на так называемый "остров оргий" Эпштейна в Тихом океане. Максвелл хранила его на случай страховки и готова пойти на сделку со следствием. В дневнике фигурируют имена сильных мира сего, в том числе любимого сына королевы, принца Эндрю, который отказывается ехать в США для допроса и укрывается в тайном месте. В пятницу выяснилось, что официальный сайт Эндрю был отключен от интернета.

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