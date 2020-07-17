Два случая заболевания коронавирусом выявлены в "Формуле-1"

По результатам тестирования пилотов и представителей команд "Формулы-1" было выявлено два случая заболевания коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт "Формулы-1", заболевания были выявлены по результатам прошедшего тестирования, которые проходят на регулярной основе. Сообщается о двух заболевших, однако их имена держатся в секрете.

Как стало известно, тестирование проводилось на протяжении недели. Всего было проверено 4 997 человек, включая пилотов и персонал команд.

Сообщается, что те, у кого выявлено заболевание, не посещали прошедший этап в Австрии. Следующая гонка сезона пройдет в Венгрии в выходные.