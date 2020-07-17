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17.07.2020 15:20
Рубрика: Легковые авто

Hyundai отзывает 18 тысяч автомобилей из-за риска короткого замыкания

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai объявила о крупной отзывной кампании в России. В сервисную акцию отправляют 18 563 автомобиля Santa Fe, выпущенных в период с 2005 по 2009 годы.

Как сообщают в Росстандарте, в машинах может возникнуть короткое замыкание в цепи питания модуля ABS/ESC. На дефектных кроссоверах бесплатно установят комплекты реле РСВ.

Фото: www.thekoreancarblog.com
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На сайте агентства уже указаны VIN-коды отозванных Hyundai Santa Fe. С владельцами этих автомобилей также должны выйти на связь официальные дилеры корейской марки.

Отметим, что тот же дефект стал причиной масштабного отзыва Hyundai в начале июня. Тогда в ремонт отправили более 47 тысяч Elantra.

#Hyundai