Hyundai отзывает 18 тысяч автомобилей из-за риска короткого замыкания

Компания Hyundai объявила о крупной отзывной кампании в России. В сервисную акцию отправляют 18 563 автомобиля Santa Fe, выпущенных в период с 2005 по 2009 годы.

Как сообщают в Росстандарте, в машинах может возникнуть короткое замыкание в цепи питания модуля ABS/ESC. На дефектных кроссоверах бесплатно установят комплекты реле РСВ.

На сайте агентства уже указаны VIN-коды отозванных Hyundai Santa Fe. С владельцами этих автомобилей также должны выйти на связь официальные дилеры корейской марки.

Отметим, что тот же дефект стал причиной масштабного отзыва Hyundai в начале июня. Тогда в ремонт отправили более 47 тысяч Elantra.