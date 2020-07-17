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17.07.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Японцы выстроились в очередь за новым Toyota Harrier

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Среднеразмерный кроссовер Toyota Harrier нового поколения, который в Японии начали продавать с 17 июня, бьет рекорды продаж. За месяц этот автомобиль заказали 45 000 японцев, что в 14 раз превышает месячный план по продажам (3100 экземпляров).

Toyota сообщила, что для исполнения заказов потребуется некоторое время - и извинилась перед клиентами. Структура покупателей включает все возрастные группы - от молодежи до пенсионеров.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Напомним, с четвертым поколением Harrier перешел на платформу TNGA (GA-K). Возросшая жесткость кузова позволила повысить и управляемость, и комфорт. Подвески - независимого типа: спереди - МакФерсон, сзади - многорычажка.

Длина автомобиля составляет 4,74 м, он предлагается в двух моторном вариантах - бензиновом и гибридном (бензиново-электрическом).

В первом случае кроссовер оснащается двигателем объемом 2,0 л (171 л.с.), во втором - гибридной системой, построенной вокруг 2,5-литрового мотора мощностью 178 л.с. Привод по заказу покупателя может быть передним или полным. Цена на новинку в Японии начинается от 2 990 000 иен (около 1 935 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota