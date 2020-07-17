В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 7 июля 2020 г. № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", постановлением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 25 марта 2020 г. № 6 "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах", предложениями главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 9 июля 2020 г. № 23-00-05/5-11685-2020, от 16 июля 2020 г. № 23-00-08/5-12233-2020, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 21 июля 2020 г. до 0 часов 00 минут 3 августа 2020 г. режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный на территории Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "до 0 часов 00 минут 21 июля 2020 г." заменить словами "до 0 часов 00 минут 3 августа 2020 г.";

2) в пункте 2:

в подпункте 1:

абзац "проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трассах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 10 % от проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе;" изложить в следующей редакции:

"проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трассах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 10 % от проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; плавательных бассейнов; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе;";

абзац "проведения с соблюдением требований, установленных настоящим постановлением, занятий физической культурой и спортом на открытых стадионах, за исключением проведения занятий организациями, осуществляющими спортивную подготовку;" изложить в следующей редакции:

"проведения занятий физической культурой и спортом на открытых стадионах, в плавательных бассейнах при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;"

в абзаце "проведения тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации на территории организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, членов спортивных сборных команд Краснодарского края, спортсменов профессиональных спортивных клубов, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, за исключением проведения занятий организациями, осуществляющими спортивную подготовку;" слова ", за исключением проведения занятий организациями, осуществляющими спортивную подготовку" исключить;

в абзаце "проведения с 8 июня 2020 г. занятий физической культурой и спортом в тренажерных залах, тренировочных залах площадью до 300 кв. метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа в указанные залы (с загрузкой объекта в объеме не более 25 % от единовременной пропускной способности объекта), за исключением залов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;" слова ", за исключением залов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку" исключить;

в абзаце "оказания услуг (без оказания услуг общественного питания) для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом в фитнес-центрах, тренажерных залах, тренировочных залах при наличии отдельного наружного (уличного) входа в указанные залы, за исключением залов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, бассейнов;" слова ", за исключением залов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, бассейнов" исключить;

после абзаца "проведения с 19 июня 2020 г. профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием не более 10 % зрителей от вместимости спортивного объекта;" дополнить абзацем следующего содержания:

"проведения тренировок (занятий) в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (в том числе физкультурно-спортивных организациях, организациях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта) на объектах спорта, а также в иных зданиях, строениях, сооружениях, при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

абзац "деятельность объектов розничной торговли, за исключением: аптек и аптечных пунктов; объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в распоряжении Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р; объектов розничной торговли похоронными принадлежностями; объектов розничной торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; объектов розничной торговли товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения; продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условиями доставки; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли; иных случаев, установленных настоящим подпунктом;" исключить;

абзац "деятельность организаций, предоставляющих дополнительные платные образовательные услуги, кроме случаев оказания указанных услуг гражданам в возрасте старше 18 лет, а также дистанционным способом;" изложить в следующей редакции:

"деятельность организаций, предоставляющих дополнительные платные образовательные услуги, кроме случаев оказания указанных услуг гражданам в возрасте старше 18 лет, дистанционным способом, а также гражданам в возрасте до 18 лет путем проведения очных индивидуальных занятий;"

абзац "деятельность ярмарок, выставок-ярмарок, универсальных ярмарок, рынков (в том числе организованных в виде торговых комплексов и торговых центров) (далее - рынки), за исключением: рынков, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, семян и саженцев; рынков открытого типа (на территории которых осуществляется торговая деятельность через нестационарные торговые объекты, не имеющие торговых залов и не расположенные в зданиях, строениях, сооружениях); объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м, расположенных на территории рынков; оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в крытых рынках, при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного (уличного) входа в такой объект;" исключить;

абзац "деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, осуществляющих доступ в помещения вышеуказанных объектов розничной торговли посредством отдельного входа; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м, расположенных в таких торговых центрах и комплексах; оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в таких торговых центрах и комплексах, при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного (уличного) входа в такой объект;" изложить в следующей редакции:

"деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной торговли, расположенных в таких торговых центрах и комплексах; оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в таких торговых центрах и комплексах, при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного (уличного) входа в такой объект;"

в подпункте 3 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

"организовать реализацию образовательных программ дополнительного образования: в организациях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, - в любых формах обучения; в организациях дополнительного образования иной направленности - лицам в возрасте до 18 лет в очной форме индивидуально;";

3) в абзаце первом пункта 3 слова "до 0 часов 00 минут 21 июля 2020 г." заменить словами "до 0 часов 00 минут 3 августа 2020 г.";

4) в пункте 8 после слов "обеспечить готовность" дополнить словами "и функционирование";

5) пункт 87 изложить в следующей редакции:

"87. До особого указания организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края (далее - организации отдыха детей и их оздоровления), приостановить бронирование мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг, за исключением бронирования мест, приема и размещения детей, местом жительства которых является Краснодарский край, если иное не установлено федеральными правовыми актами, организациями отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия стационарного типа с круглосуточным пребыванием, имеющими лицензии на осуществление медицинской деятельности, при условии выполнения ими санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16.";

6) пункт 810 исключить;

7) пункт 811 изложить в следующей редакции:

"811. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (Потемкина М.А.), Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю (Андреев В. Л.), Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю (Медоев Г.В.), органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в пределах установленной компетенции оказывать содействие министерству здравоохранения Краснодарского края в функционировании обсерваторов, в том числе путем обеспечения транспортирования лиц, помещаемых в установленном законодательством порядке в обсерватор, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).".

3. Внести в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 74-р "О мерах по реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, исключив пункты 2, 4-6. "

4. Организациям и индивидуальным предпринимателям, возобновляющим свою деятельность (эксплуатацию объектов), осуществить подготовительные мероприятия, направленные на соблюдение действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требований и ограничений, установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

5. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

7. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 18 июля 2020 г., за исключением подпункта 6 пункта 2 и пункта 4, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления. Действие подпункта 6 пункта 2 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 июля 2020 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







