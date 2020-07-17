Кремль: Россияне выиграют от смены статуса собора Святой Софии

Смена статуса собора Святой Софии в Стамбуле может быть выгодна российским туристам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Айя-Софию были достаточно дорогие билеты, а теперь билетов не будет, вход будет бесплатным. В этом плане наши туристы выиграют", - отметил он в эфире радиостанции "Авторадио".

При этом представитель Кремля выразил уверенность, что превращение Айя-Софии в мечеть не скажется на российско-турецких отношениях, во-первых, потому что это внутреннее дело Турции, а во-вторых, при любом раскладе сакральное значение, которые имеет собор Святой Софии для христиан, будет учтено.

Напомним, 16 июля в министерстве культуры Турции заявили, что после превращения в мечеть Айя-София сохранит статус объекта всемирного наследия. Как отметил глава ведомства Мехмет Нури Эрсой, соответствующий документ уже подписан, реставрационные работы будут ускорены, а вход в мечеть станет для иностранцев бесплатным.