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17.07.2020 14:00
Рубрика: Видео

Лайфхак для бортировки шины оказался слишком рискованным

Текст: Вадим Давыденко

Жизнь любого дальнобойщика - непрерывная цепь лайфхаков, придуманных им самим, его коллегами и несколькими предыдущими поколениями водителей. Десятки маленьких секретов и больших премудростей облегчают шоферу вождение грузовика в дождь, снег и жару, буксировку громоздкого груза на крутой подъем и объезд пробок и т.д. и т.п.

Фото: скриншот с www.youtube,com
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Отдельная категория автомобильных лайфхаков - срочный ремонт машины в полевых условиях своими руками, без каких-либо подъемников и диагностического оборудования. И один из самых рискованных навыков, которым владеют далеко не все водители (ни в коем случае не повторяйте показанное в этом ролике!) - т.н. пропаногазовая бортировка шин. Свеженадетую не подкачанную покрышку опрыскивают по внутренней окружности легковоспламеняющейся жидкостью, которую затем поджигают. Сгоревшая жидкость образует большой объем газа, который молниеносно наполняет шину и ровно сажает ее на обод.

Тому, как нельзя делать это опасное упражнение, и посвящен этот ролик. Пока один из водителей поджигал т.н. пусковую жидкость, второй одобрительно постукивал по ней куском трубы, помогая посадить шину идеально ровно. Но что-то пошло не так. То ли горючей жидкости было слишком много, то ли пламя было слишком сильным. Через пару-тройку секунд покрышка нагрелась так сильно, что с громким хлопком слетела с обода, чудом не убив одного из шиномонтажников.

Что примечательно, ни один из них не выказал никакого удивления, из чего можно сделать вывод о регулярности подобных процедур в этом районе и относительно низкой смертности среди водителей. Мы же еще раз повторим предупреждение об опасности этого лайфхака: лучше доехать до СТО или вызвать специалистов.

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