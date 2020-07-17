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Рубрика: Спорт

До сотни не доберутся

"Ливерпуль" упустил шанс повторить рекорд АПЛ
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
Лондонский "Арсенал" обыграл на своем поле чемпиона страны "Ливерпуль" со счетом 2:1 в матче 36-го тура Премьер-лиги.

Уступив "канонирам", команда Юргена Клоппа упустила уникальный шанс: повторить рекорд "Манчестер Сити" по набранным очкам за сезон. В 2018 году "горожане" финишировали в чемпионате первыми, набрав 100 очков. У "Ливерпуля" же за два матча до конца сезона 93 очка.

Фото: REUTERS
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- Мы проиграли из-за собственных ошибок. Надо извлечь из случившегося урок. У нас были моменты небрежности в течение сезона, но сегодня вечером нас за такое наказали. Ребятам нужно проанализировать ситуацию и сделать выводы, - отметил Клопп.

К слову, чемпионский кубок "Ливерпулю" вручат после игры 37-го тура с лондонским "Челси" 22 июля. Футболисты, тренерский штаб и персонал клуба получат трофей и золотые медали на специальном подиуме, установленном на фанатской трибуне.

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