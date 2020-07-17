Мадридский "Реал" досрочно стал чемпионом Испании

"Реал" обыграл в матче 37-го тура Примеры на своем поле "Вильярреал" (2:1) и стал чемпионом Испании. За тур до финиша сезона "королевский клуб" опережает "Барселону" на семь очков.

"Реал" был объективно лучшей командой Ла Лиги в этом сезоне. А в концовке футболисты Зинедина Зидана выдали впечатляющую серию из десяти побед подряд. Для сравнения: за тот же отрезок "Барселона" набрала 21 очко из 30 возможных.

В матче с "Вильярреалом" мадридцы повели на 29-й минуте: отличился лучший бомбардир "Реала" Карим Бензема. Он же с пенальти удвоил преимущество хозяев в концовке встречи. Нервы "королевскому клубу" немного потрепал гол Висенте Иборры, но это не помешало подопечным Зидана выиграть. И завоевать вместе с тем титул.

В параллельном матче "Барселона" сенсационно уступила дома "Осасуне" - 1:2. Причем решающий гол каталонцы пропустили, будучи в большинстве: на 94-й минуте забил Роберто Торрес.