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17.07.2020 00:17
Рубрика: Спорт

Мадридский "Реал" досрочно стал чемпионом Испании

Текст: Артур Нанян
"Реал" обыграл в матче 37-го тура Примеры на своем поле "Вильярреал" (2:1) и стал чемпионом Испании. За тур до финиша сезона "королевский клуб" опережает "Барселону" на семь очков.
Фото: EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ Фото: EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
Фото: EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ

"Реал" был объективно лучшей командой Ла Лиги в этом сезоне. А в концовке футболисты Зинедина Зидана выдали впечатляющую серию из десяти побед подряд. Для сравнения: за тот же отрезок "Барселона" набрала 21 очко из 30 возможных.

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В матче с "Вильярреалом" мадридцы повели на 29-й минуте: отличился лучший бомбардир "Реала" Карим Бензема. Он же с пенальти удвоил преимущество хозяев в концовке встречи. Нервы "королевскому клубу" немного потрепал гол Висенте Иборры, но это не помешало подопечным Зидана выиграть. И завоевать вместе с тем титул.

В параллельном матче "Барселона" сенсационно уступила дома "Осасуне" - 1:2. Причем решающий гол каталонцы пропустили, будучи в большинстве: на 94-й минуте забил Роберто Торрес.

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