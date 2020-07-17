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Рубрика: Спорт

Месси раскритиковал "Барселону" и предрек ей вылет из Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Лионель Месси из Барселоны. Фото: AP Photo / Joan Monfort Лионель Месси из Барселоны. Фото: AP Photo / Joan Monfort
Лионель Месси из Барселоны. Фото: AP Photo / Joan Monfort

Лидер "Барселоны" Лионель Месси выступил с критикой в адрес своей команды и отметил, что если она не прибавит, то проиграет "Наполи" и вылетит из Лиги чемпионов.

Фото: AP Photo/Bernat Armangue
"Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством

Напомним: первый матч 1/8 финала главного еврокубка против "Наполи" в Италии каталонцы завершили вничью 1:1. А накануне "сине-гранатовые" уступили дома "Осасуне" (1:2), а "Реал" завоевал чемпионство.

"Фанаты начинают терять терпение, потому что мы ничего им не даем. "Рома", "Ливерпуль". Если мы хотим побороться за Лигу чемпионов, многое должно измениться. Продолжим в том же духе - проиграем "Наполи", - считает Лионель.

Месси также поздравил "Реал" с чемпионством, отметив, что мадридская команда была стабильнее "Барселоны".

"Они сделали свое дело. Выиграть все матчи после возобновления сезона - это очень достойно. Но мы также поспособствовали успеху "Реала", - подытожил аргентинец.

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