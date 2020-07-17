Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. N 18 г. Москва "О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией"

В целях обеспечения единообразного применения судами законодательства об уголовной ответственности за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, организацию незаконной миграции, фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, фиктивную регистрацию иностранных граждан или лиц без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а также фиктивную постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации (статьи 322, 3221, 3222, 3223 Уголовного кодекса Российской Федерации) Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на необходимость при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 322, 3221, 3222, 3223 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), учитывать требования законодательства Российской Федерации, регламентирующего правила пересечения Государственной границы Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию, проезда через территорию Российской Федерации, пребывания на территории Российской Федерации и выезда из Российской Федерации, содержащиеся в Законах Российской Федерации от 1 апреля 1993 года N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации", от 25 июня 1993 года N 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", Федеральных законах от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", а также в принятых в их развитие актах Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

2. Общественно опасные деяния, предусмотренные статьей 322 УК РФ, состоят в пересечении Государственной границы Российской Федерации (далее - Государственная граница) с прохождением пограничного контроля в пунктах пропуска либо в пересечении Государственной границы вне таких пунктов при обстоятельствах, указанных в части 1 или части 2 данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. В части 1 статьи 322 УК РФ под действительными документами на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации следует понимать выданные в установленном порядке документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства (паспорт, заграничный паспорт, дипломатический или служебный паспорт, вид на жительство в Российской Федерации и др.), а также иные документы, признаваемые в этом качестве международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации (например, временный документ, удостоверяющий личность владельца и дающий право на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию или в другое государство (свидетельство на возвращение), проездной документ беженца).

Под надлежащим разрешением, полученным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, понимается, в частности, выданное уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации или транзитный проезд через территорию Российской Федерации (виза), разрешение на местное приграничное передвижение, разрешение Правительства Российской Федерации либо пограничного органа (в целях неоднократного пересечения Государственной границы, для проведения работ на Государственной границе и др.).

4. Как пересечение Государственной границы без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 322 УК РФ, надлежит квалифицировать указанные действия лица, совершенные с использованием заведомо поддельных (подложных) документов (например, документов с внесенными ложными сведениями о личности владельца, включая его фамилию, имя, отчество, дату рождения, а равно документов, подделанных иным способом) либо с использованием подлинных документов, принадлежащих другому лицу, а равно совершенные при отсутствии у лица каких-либо документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации.

По части 2 статьи 322 УК РФ квалифицируется пересечение Государственной границы с прохождением пограничного контроля в пунктах пропуска либо пересечение Государственной границы вне таких пунктов иностранным гражданином или лицом без гражданства, в отношении которых имеется действительное решение уполномоченных органов власти, запрещающее данным лицам въезд в Российскую Федерацию по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, постановление о назначении административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации, решение о депортации.

5. С учетом определения Государственной границы, содержащегося в статье 1 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации", преступления, предусмотренные статьей 322 УК РФ, признаются оконченными с момента фактического пересечения лицом Государственной границы независимо от места и способа ее пересечения (пешком, на любом виде транспорта, тайно или открыто, с прохождением пограничного контроля в пункте пропуска через Государственную границу или без такового).

6. Судам следует иметь в виду, что преступления, указанные в статье 322 УК РФ, могут совершаться только с прямым умыслом, при котором виновный осознает, что он пересекает Государственную границу без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в соответствии с законодательством Российской Федерации, а равно то, что он пересекает Государственную границу при въезде в Российскую Федерацию в случаях, когда ему как иностранному гражданину или лицу без гражданства заведомо не разрешен въезд в Российскую Федерацию по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Об осведомленности иностранного гражданина или лица без гражданства о запрете на въезд в Российскую Федерацию могут свидетельствовать наличие в документе, удостоверяющем личность, отметки о запрещении въезда в Российскую Федерацию, предусмотренной частью 2 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", вручение лицу под роспись уведомления о принятии в отношении его решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или составление акта об отказе в получении данного уведомления и др.

7. В статье 3221 УК РФ под организацией незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконного въезда в Российскую Федерацию, незаконного пребывания в Российской Федерации, незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации, включая въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан по туристическим визам с целью незаконной миграции в другое государство с использованием территории Российской Федерации в качестве транзитной.

Организация незаконной миграции квалифицируется как оконченное преступление с момента умышленного создания виновным лицом условий для осуществления иностранными гражданами или лицами без гражданства хотя бы одного из незаконных действий, перечисленных в указанной статье, независимо от того, совершены ими такие действия или нет.

На квалификацию действий лица по статье 3221 УК РФ не влияет то, что иностранные граждане или лица без гражданства, в интересах которых совершено данное преступление, не были привлечены к ответственности, в том числе по причине их нахождения за пределами Российской Федерации.

8. Если организация незаконной миграции наряду с другими действиями организационного характера включает фиктивную регистрацию (постановку на учет) иностранных граждан или лиц без гражданства по месту жительства или месту пребывания в Российской Федерации, содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью статьи 3221 УК РФ и статьей 3222 УК РФ или статьей З223 УК РФ. В случаях, когда действия лица состоят только в фиктивной регистрации (постановке на учет) иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства или месту пребывания, содеянное квалифицируется по статье 3222 или статье 3223 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по статье 3221 УК РФ.

9. Создание с единым умыслом условий для осуществления иностранным гражданином или лицом без гражданства нескольких указанных в части 1 статьи 3221 УК РФ нарушений миграционного законодательства (например, незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания на территории Российской Федерации), а равно для совершения одного или нескольких таких незаконных действий одновременно двумя или более иностранными гражданами или лицами без гражданства следует квалифицировать как одно преступление, предусмотренное соответствующей частью статьи 3221 УК РФ.

10. Организация незаконной миграции в целях совершения на территории Российской Федерации конкретного преступления с участием или в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, в том числе и в случаях, когда сами иностранные граждане или лица без гражданства не были осведомлены об участии в совершении этого преступления, полностью охватывается пунктом "б" части 2 статьи 3221 УК РФ. Если лицо, организовавшее незаконную миграцию в таких целях, приняло участие в совершении указанного преступления, то его действия при наличии оснований квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 3221 УК РФ и соответствующей статьей (пунктом, частью статьи) Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

11. Действия лица, организовавшего незаконный въезд на территорию Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства путем незаконного пересечения ими Государственной границы, охватываются соответствующей частью статьи 3221 УК РФ и дополнительной квалификации по части 3 статьи 33 и статье 322 УК РФ не требуют.

Если лицо, организовавшее незаконную миграцию, при совершении этого преступления само незаконно пересекло Государственную границу (например, выступив в качестве проводника), то его действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 322 и 3221 УК РФ.

12. При рассмотрении дел о преступлениях, ответственность за которые установлена статьями 3222 и 3223 УК РФ, судам необходимо руководствоваться определениями понятий места жительства и места пребывания, фиктивной регистрации (постановки на учет), а также иными положениями, содержащимися в статье 2 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" и в статье 2 Федерального закона от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

13. По смыслу статьи 3222 УК РФ фиктивной регистрацией гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства либо фиктивной регистрацией иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства является фиксация в установленном порядке органами регистрационного (миграционного) учета факта нахождения гражданина Российской Федерации в месте его пребывания или месте жительства в жилом помещении в Российской Федерации, факта нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в месте его жительства в жилом помещении в Российской Федерации на основании представления в эти органы заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо при отсутствии у данных лиц намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо при отсутствии у собственника или нанимателя жилого помещения намерения предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) указанных лиц.

Фиктивная постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания, ответственность за которую предусмотрена статьей 3223 УК РФ, состоит в фиксации в установленном порядке органами миграционного учета факта нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания в помещении в Российской Федерации на основании представления в эти органы заведомо недостоверных сведений или документов, либо при отсутствии у данных лиц намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении, либо при отсутствии у принимающей стороны намерения предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания), либо в фиксации факта нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.

Деяния, предусмотренные статьей 3222 или статьей 3223 УК РФ, квалифицируются как оконченные преступления с момента фиксации органами регистрационного (миграционного) учета указанных фактов.

14. С учетом того, что преступления, предусмотренные статьями 3222 и 3223 УК РФ, могут совершаться только с прямым умыслом, сотрудник органа регистрационного (миграционного) учета, осуществивший регистрацию (постановку на учет) гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства, несет уголовную ответственность за совершенное деяние в том случае, если им осознавались недостоверность (ложность) представленных для регистрации или постановки на учет сведений или документов либо наличие иных обстоятельств, препятствующих регистрации (постановке на учет).

Собственник или наниматель соответствующего жилого помещения, уполномоченное ими лицо, руководитель или иной уполномоченный работник (член) организации, в которой иностранный гражданин или лицо без гражданства в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, либо иные лица, действующие от их имени, могут быть субъектами преступления, предусмотренного статьей 3222 или статьей 3223 УК РФ, если они представили в органы регистрационного (миграционного) учета для регистрации (постановки на учет) заведомо недостоверные (ложные) сведения или документы либо при представлении сведений или документов осознавали наличие иных обстоятельств, препятствующих регистрации (постановке на учет).

15. Если единым умыслом виновного лица охватывалось осуществление фиктивной регистрации (постановки на учет) по одному и тому же месту пребывания или месту жительства одновременно двух или более граждан Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства, содеянное им образует одно преступление, предусмотренное соответственно статьей 3222 или статьей 3223 УК РФ.

16. При рассмотрении дел о преступлениях, ответственность за которые установлена статьями 322 - 3223 УК РФ, суд, установив факты незаконного пересечения Государственной границы, организации незаконной миграции, фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, фиктивной регистрации иностранных граждан или лиц без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации либо фиктивной постановки на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, обязан в обвинительном приговоре или ином итоговом решении привести статьи, части статьи, пункты нормативных правовых актов, регламентирующих правила пересечения Государственной границы либо регистрации (постановки на учет) по месту пребывания (месту жительства) в Российской Федерации, нарушенные виновным лицом, с указанием на то, в чем именно выразилось соответствующее нарушение.

17. Под способствованием раскрытию преступления в примечании к статье 3222 УК РФ и в пункте 2 примечаний к статье 3223 УК РФ следует понимать действия лица, совершенные как до возбуждения уголовного дела, так и после возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица либо по факту совершения преступления и направленные на оказание содействия в установлении органами предварительного расследования времени, места, способа и других обстоятельств совершения преступления, участия в нем самого лица, а также в изобличении соучастников преступления. Вопрос о наличии либо об отсутствии основания для освобождения лица от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье 3222 УК РФ или пунктом 2 примечаний к статье 3223 УК РФ по каждому уголовному делу решается судом в зависимости от характера, содержания и объема совершенных лицом действий, а также их значения для установления обстоятельств преступления и изобличения лиц, его совершивших, с приведением в судебном решении мотивов принятого решения.

Освобождение лица от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 3222 или статьей 3223 УК РФ, на основании примечаний к указанным статьям, не препятствует привлечению к уголовной ответственности этого лица за иные совершенные им незаконные действия, если они подлежат самостоятельной квалификации (например, за организацию незаконной миграции, подделку паспорта гражданина в целях его использования).

18. При правовой оценке действий, заключающихся в организации незаконной миграции без квалифицирующих признаков (часть 1 статьи 3221 УК РФ) либо в фиктивной регистрации (постановке на учет) по месту пребывания или месту жительства, судам необходимо принимать во внимание положения части 2 статьи 14 УК РФ о том, что не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. При решении вопроса о том, является ли деяние малозначительным, судам необходимо учитывать, в частности, мотив и цель, которыми руководствовался обвиняемый (подсудимый), его отношения с лицом, в связи с которым были нарушены положения миграционного законодательства (например, при фиктивной регистрации близкого родственника по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

19. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным пересечением Государственной границы и (или) незаконной миграцией, выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению данных преступлений, нарушению прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного расследования или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, и в соответствии с частью 4 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации частными определениями (постановлениями) обращать на них внимание соответствующих организаций и должностных лиц.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов