Мурашко: Многие страны хотят перенять опыт РФ по борьбе с COVID-19

"У нас сегодня действует не только мультидисциплинарные, но и мультирегиональные команды. Они позволяют нам в очень короткий промежуток времени донастроить систему, фактически выстроить систему помощи максимально эффективно. Подобная практика в целом, в комплексе со стандартизацией медицинской помощи позволяет РФ иметь один из самых низких показателей смертности в мире. Поэтому нашим опытом сегодня интересуются многие страны", - сказал Мурашко.

Россия "практически еженедельно имеет контакты с министерствами здравоохранения двух-трех стран в обмене опытом" по борьбе с коронавирусом, отметил он. Говоря о дальнейшем совершенствовании системы здравоохранения, Михаил Мурашко особо подчеркнул, что "формирование системы медицинской помощи в регионах России должно выстраиваться с применением лучших практик".