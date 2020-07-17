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17.07.2020 10:06
Рубрика: Общество

Мурашко: Многие страны хотят перенять опыт РФ по борьбе с COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Многие страны интересуются опытом России по борьбе с коронавирусом из-за низкого уровня смертности и быстрой локализации инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, добавив, что еженедельно Минздрав для обмена опытом контактирует с двумя-тремя странами.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"У нас сегодня действует не только мультидисциплинарные, но и мультирегиональные команды. Они позволяют нам в очень короткий промежуток времени донастроить систему, фактически выстроить систему помощи максимально эффективно. Подобная практика в целом, в комплексе со стандартизацией медицинской помощи позволяет РФ иметь один из самых низких показателей смертности в мире. Поэтому нашим опытом сегодня интересуются многие страны", - сказал Мурашко.

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Россия "практически еженедельно имеет контакты с министерствами здравоохранения двух-трех стран в обмене опытом" по борьбе с коронавирусом, отметил он. Говоря о дальнейшем совершенствовании системы здравоохранения, Михаил Мурашко особо подчеркнул, что "формирование системы медицинской помощи в регионах России должно выстраиваться с применением лучших практик".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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