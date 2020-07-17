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17.07.2020 09:26
Рубрика: Легковые авто

Почему могут запретить старые запчасти

Текст: Майя Бирюкова
Запчасти с разобранных автомобилей в России очень популярны. Они заметно удешевляют ремонт машины, правда, после этого могут возникнуть проблемы с безопасностью.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пакет изменений в Техрегламент ТС, предусматривающий запрет установки старых запчастей, несколько месяцев находился на общественном обсуждении. Сейчас он передан на утверждение, пишет aif.ru.

Какие запчасти могут попасть под запрет повторного использования? Во-первых, системы активной безопасности и сидения со встроенными ремнями. Если их использовать повторно, велик риск того, что они сработают неправильно или вообще не сработают.

Фото: iStock
Какие системы действительно снижают мощность двигателя

Под запрет подпадают элементы рулевого управления, детали тормозной системы, контролирующие датчики, управляющие электронные блоки. На других автомобилях они могут работать с ошибками. Нельзя будет переставлять со старой машины выхлопную систему, катализаторы со сложной системой дожига выхлопных газов, глушители, резонаторы и прочие подобные детали. Они не только напрямую связаны с работоспособностью двигателя, но и отвечают за уровень выбросов вредных веществ.

Чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения, автовладелец не сможет ставить на свою машину старые детали в сложные узлы. Это автоматическая коробка передач, тормозная система с АВС и стабилизацией, активная рулевая рейка с подруливающим эффектом и прочие системы с электронным управлением.

Фото: iStock
Что должен знать каждый автопутешественник

Любые конструктивные изменения в автомобиле будет сложнее вносить. Например, возможность установки внешнего багажника или креплений для велосипедов нужно будет согласовать через ГИБДД в специальной лаборатории, и только потом приступать к переделке. То же самое ждет желающих поставить самодельный фаркоп, антенну для рации, нештатный бампер или пороги, новые амортизаторы, меняющие клиренс машины.

Под запрет идет тонировка задних фонарей и обклейка фар бронепленкой, не утвержденной производителей. Впрочем, главный вопрос - как будут контролироваться мастерские. Ведь автовладелец не всегда может проверить, какая деталь ставится на его машину.

#авто