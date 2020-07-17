Почему могут запретить старые запчасти

Запчасти с разобранных автомобилей в России очень популярны. Они заметно удешевляют ремонт машины, правда, после этого могут возникнуть проблемы с безопасностью.

Пакет изменений в Техрегламент ТС, предусматривающий запрет установки старых запчастей, несколько месяцев находился на общественном обсуждении. Сейчас он передан на утверждение, пишет aif.ru.

Какие запчасти могут попасть под запрет повторного использования? Во-первых, системы активной безопасности и сидения со встроенными ремнями. Если их использовать повторно, велик риск того, что они сработают неправильно или вообще не сработают.

Под запрет подпадают элементы рулевого управления, детали тормозной системы, контролирующие датчики, управляющие электронные блоки. На других автомобилях они могут работать с ошибками. Нельзя будет переставлять со старой машины выхлопную систему, катализаторы со сложной системой дожига выхлопных газов, глушители, резонаторы и прочие подобные детали. Они не только напрямую связаны с работоспособностью двигателя, но и отвечают за уровень выбросов вредных веществ.

Чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения, автовладелец не сможет ставить на свою машину старые детали в сложные узлы. Это автоматическая коробка передач, тормозная система с АВС и стабилизацией, активная рулевая рейка с подруливающим эффектом и прочие системы с электронным управлением.

Любые конструктивные изменения в автомобиле будет сложнее вносить. Например, возможность установки внешнего багажника или креплений для велосипедов нужно будет согласовать через ГИБДД в специальной лаборатории, и только потом приступать к переделке. То же самое ждет желающих поставить самодельный фаркоп, антенну для рации, нештатный бампер или пороги, новые амортизаторы, меняющие клиренс машины.

Под запрет идет тонировка задних фонарей и обклейка фар бронепленкой, не утвержденной производителей. Впрочем, главный вопрос - как будут контролироваться мастерские. Ведь автовладелец не всегда может проверить, какая деталь ставится на его машину.