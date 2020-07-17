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17.07.2020 21:07
Рубрика: В мире

Полиция задержала укрывшегося в лесах "немецкого Рэмбо"

Текст: Андрей Васильев
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Полиция Германии задержала "немецкого Рэмбо", который разоружил четырех полицейских и шесть дней скрывался в лесистой местности на юго-западе страны. По данным Baden Online, Рауш был пойман рядом с рестораном в Оппенау-Рамсбах, находящемся примерно в 2,5 километра от центра Оппенау в Шварцвальде. У него было изъято четыре единицы огнестрельного оружия, которые он отобрал у полицейских.

Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK
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Как сообщает немецкое издание Taggeschau, эта история началась с того, что в минувшее воскресенье наряд полиции прибыл в незаконно построенную Раушем хижину по звонку граждан, сообщивших о подозрительном молодом человеке в камуфляжной одежде с луком и стрелами. Человек без постоянного места жительства, который разрисовал лицом золой, как Рэмбо, пригрозил офицерам убить их из лука и заставил их отдать ему свои служебные пистолеты. Затем он связал офицеров и скрылся в Шварцвальде - лесистой горной местности в земле Баден-Вюртемберг.

В поиске новоявленного Рэмбо участвовали до полутора тысяч силовиков, поддерживаемых вертолетами с тепловизионными камерами. Генеральный прокурор Хервиг Шефер земли Баден-Вюртемберг назвал 31-летнего Рауша "рейнджером", который хорошо ориентируется на пересеченной местности, изобилующей перепадами рельефа. По версии следствия, осенью он потерял свою квартиру в Оппенау и с тех пор не имел постоянного места жительства. Мужчина незаконно устроил жилище в садовом сарае, владелец которого и вызвал полицию. Он был хорошо известен полиции с 15 лет и считался экстремистом: несколько лет назад Рауш был приговорен к восьмимесячному условному сроку за подстрекательство к мятежу с использованием запрещенной нацистской символики.

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