Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства

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Поощрять результативный творческий поиск исследователей и передовиков технического прогресса именными премиями планирует Постоянный комитет Союзного государства. Награды будут вручать раз в два года 2 апреля в День единения народов Беларуси и России, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Витебске государственный секретарь СГ Григорий Рапота.

Напомнив, что уже существуют премии в области литературы и искусства, которыми награждают представителей обоих государств на "Славянском базаре", он добавил, что ПК Союзного государства занят поиском новых проектов.

Сообщив, что в настоящее время уже реализуется двенадцать программ, госсекретарь дал понять, что этот список нужно как минимум поддерживать на том же уровне, но в идеале - пополнять. Эксперты, по его словам, которые цитирует БЕЛТА, собирают предложения по самым разным сферам общественной деятельности, включая "космическую, проекты по развитию концепции умного города, программы по радиационной безопасности".

Кроме того, уточнил Рапота, есть задумки и относительно медицинских открытий и новаций. Могут быть поддержаны, подчеркнул он, и любые культурные мероприятия. "Для нас культура - серьезный элемент взаимодействия между нашими странами и народами", - резюмировал он.

Как уже информировал "СОЮЗ", пятница на "Славянском базаре" объявлена Днем Союзного государства. Уже состоялось несколько официальных мероприятий, сообщает агентство. В ближайшее время в музее-усадьбе Ильи Репина "Здравнево", например, пройдет пленэр мастеров художественных ремесел Беларуси. Здесь же состоится круглый стол на тему "Диалог культур и литературы в Союзном государстве Беларуси и России".

А за два часа до полуночи в Летнем амфитеатре гостей ожидает традиционный зажигательный концерт "Союзное государство приглашает…". В его программе заявлены выступление оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина, сольные номера Дмитрия Певцова, Евгения Дятлова, Алены Ланской, Ирины Братис и многих других. Кстати, именно во время концерта и будут вручены специальные дипломы и призы Постоянного комитета Союзного государства.