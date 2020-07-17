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17.07.2020 15:03
Рубрика: Российский автопром

Продажи Lada в Европе продолжают падать

Текст: Валерий Карташов
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

В июне текущего года на европейском рынке было продано 308 автомобилей Lada. Данный результат на 11,7% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Тогда в Европе импортёрам российской марки получилось реализовать 349 машин.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в странах Европейского союза за шесть месяцев 2020 года Lada продала 1146 автомобилей против 2355 машин годом ранее. Таким образом, продажи Lada упали на 51,3%.

Фото: www1.fips.ru
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Что касается рейтинга популярности, то по итогам первого полугодия на европейском рынке Lada заняла предпоследнее место и смогла обойти по результатам продаж Alpine (444 единиц), которая принадлежит Renault.

Напомним, в 2019 году реализация продукции Lada в ЕС снизилась на 3,9% и составила всего 4956 единиц. С 2017 года компания присутствовала в пяти странах Евросоюза - Германии, Австрии, Болгарии, Литве и Венгрии. Для европейских покупателей были доступны Lada Vesta и Lada 4x4.

В конце 2019 года АвтоВАЗ заявил об уходе Lada с рынка Европы в связи с ужесточением экологических требований. Одной из причин также является новая маркетинговая политика Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

#Lada