Продажи Lada в Европе продолжают падать

В июне текущего года на европейском рынке было продано 308 автомобилей Lada. Данный результат на 11,7% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Тогда в Европе импортёрам российской марки получилось реализовать 349 машин.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в странах Европейского союза за шесть месяцев 2020 года Lada продала 1146 автомобилей против 2355 машин годом ранее. Таким образом, продажи Lada упали на 51,3%.

Что касается рейтинга популярности, то по итогам первого полугодия на европейском рынке Lada заняла предпоследнее место и смогла обойти по результатам продаж Alpine (444 единиц), которая принадлежит Renault.

Напомним, в 2019 году реализация продукции Lada в ЕС снизилась на 3,9% и составила всего 4956 единиц. С 2017 года компания присутствовала в пяти странах Евросоюза - Германии, Австрии, Болгарии, Литве и Венгрии. Для европейских покупателей были доступны Lada Vesta и Lada 4x4.

В конце 2019 года АвтоВАЗ заявил об уходе Lada с рынка Европы в связи с ужесточением экологических требований. Одной из причин также является новая маркетинговая политика Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.