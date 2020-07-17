Москвич выиграл в лотерею 300 миллионов

Житель Москвы выиграл в лотерею более 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба "Столото".

Счастливчик принял участие в лотерее "6 из 45" и сумел угадать шесть выпавших номеров. Мультимиллионер купил билет в мобильном приложении и зачеркнул ровно те цифры, которые выдал лототрон: 23, 38, 12, 35, 16, 31. Выигрыш превысил 304 миллиона рублей и вошел в ТОП-5 крупнейших кушей, разыгранных в "Столото". Пока победитель не сообщал о намерении забрать деньги.

Напомним, что в начале года жительница Московской области, купив билет за 100 рублей, выиграла миллиард в "Русское лото".