Под Ярославлем легковушки врезались в армейскую колонну, есть погибшие

В Ярославской области произошла массовая авария с участием военной техники. В результате ДТП погибли люди.

- В 10 часов на трассе Москва-Ярославль в районе села Петровского два легковых автомобиля, обгоняя на большой скорости колонну военной техники, вклинились между тяжелыми грузовиками. В результате произошло столкновение, - сообщили "РГ" в пресс-службе Западного военного округа.

Там отметили, что армейская колонна двигалась в сопровождении специальный автомобилей Военной автоинспекции. Техника принадлежит одной из воинских частей ЗВО.

В региональном управлении МВД пока не комментируют информацию о ДТП.