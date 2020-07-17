Новости

Под Петербургом задержан подозреваемый в расстреле полицейского 13:15
Под Ярославлем легковушки врезались в армейскую колонну, есть погибшие 13:10
Песков назвал общие черты Путина и Эрдогана 13:02
У Haval будет четвертый логотип за семь лет 13:00
Скончался бывший хоккеист НХЛ и КХЛ Тезиков 12:59
Хирурги дистанционно провели операцию через сеть 5G 12:59
Марат Хуснуллин: Необходимо ускорить строительство третьего моста в Улан-Удэ 12:53
Морская авиация получила первый самолет-амфибию Бе-200ЧС 12:53
В Кировской области в ДТП с лосем погиб депутат гордумы 12:52
Песков назвал Путина самым влиятельным политиком 12:50
Мурашко: Масочный режим обязателен в местах массового скопления людей 12:42
Депутат МГД Александр Козлов отметил преимущества столичной системы электронного голосования 12:40
В Петербурге на главу ордена по продаже "защитных куполов" завели дела 12:27
Учительница из Красноярска рассказала, как сдала ЕГЭ по химии 12:23
Кремль: Россияне выиграют от смены статуса собора Святой Софии 12:17
В московском метро погибла пожилая женщина 12:13
Skoda отзывает российские Octavia из-за проблем с ремнями безопасности 12:05
Вышел трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 12:02
Песков: Повода для "медового месяца" РФ и США нет 11:56
СМИ: "Химки" отказались играть в Премьер-лиге 11:54
Видео: Новая фотовыставка расскажет о пустой Москве в период пандемии 11:50
В сериале "Оби-Ван Кеноби" появится Энакин Скайуокер 11:47
Главы правительств стран ЕАЭС обсудят в Минске вопросы интеграции 11:38
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России 11:37
На Кубани пенсионера направили на лечение после двойного убийства 11:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
17.07.2020 13:10
Рубрика: Происшествия

Под Ярославлем легковушки врезались в армейскую колонну, есть погибшие

Текст: Антон Валагин (Ярославль)

В Ярославской области произошла массовая авария с участием военной техники. В результате ДТП погибли люди.

В Кировской области в ДТП с лосем погиб депутат гордумы

- В 10 часов на трассе Москва-Ярославль в районе села Петровского два легковых автомобиля, обгоняя на большой скорости колонну военной техники, вклинились между тяжелыми грузовиками. В результате произошло столкновение, - сообщили "РГ" в пресс-службе Западного военного округа.

Там отметили, что армейская колонна двигалась в сопровождении специальный автомобилей Военной автоинспекции. Техника принадлежит одной из воинских частей ЗВО.

В региональном управлении МВД пока не комментируют информацию о ДТП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

Главное сегодня

Песков: Повода для "медового месяца" РФ и США нет
Пушков: Без России теряется смысл существования Украины
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
В России с 1 августа повысятся цены на газ
В СК подтвердили принадлежность найденных останков детям Николая II
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты