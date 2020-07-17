СМИ: "Химки" отказались играть в Премьер-лиге

Подмосковные "Химки" решили не участвовать в Российской премьер-лиге. Об этом информирует Championat.com.

Официально об отказе от участия в высшей лиге должны объявить после полуфинала Кубка страны, в котором в воскресенье команда Сергея Юрана встретится с "Уралом". "Химки" не смогли пойти на повышение в классе из-за недостаточного финансирования.

Напомним: по итогам прошлого сезона подмосковный клуб стал вторым в ФНЛ. Это дало ему право возможность сыграть в РПЛ. Первое же место занял волгоградский "Ротор".