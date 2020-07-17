Новости

В московском метро погибла пожилая женщина 12:13
Skoda отзывает российские Octavia из-за проблем с ремнями безопасности 12:05
Вышел трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 12:02
Песков: Повода для "медового месяца" РФ и США нет 11:56
СМИ: "Химки" отказались играть в Премьер-лиге 11:54
Видео: Новая фотовыставка расскажет о пустой Москве в период пандемии 11:50
В сериале "Оби-Ван Кеноби" появится Энакин Скайуокер 11:47
Главы правительств стран ЕАЭС обсудят в Минске вопросы интеграции 11:38
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России 11:37
На Кубани пенсионера направили на лечение после двойного убийства 11:34
Пушков: Без России теряется смысл существования Украины 11:29
Вышел трейлер ситкома о футболе "Тед Лассо" 11:27
В Москве для восстановления экономики используют резервный фонд 11:23
Марату Хуснуллину представили планы развития Улан-Удэ 11:20
Вышел русский трейлер мелодрамы Ванессы Йопп "Любовь между строк" 11:19
"Славянский базар в Витебске-2020" изменил формат 11:18
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей 11:17
В России создали вертолетный беспилотник "Грач" 11:15
Жители Курил ощутили четырехбалльное землетрясение 11:14
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе 11:14
День Союзного государства украсит фестивальную программу "Славянского базара" 11:05
Ниже некуда: Nissan придется сократить производство на 30% 11:01
На Сахалине из-за ДТП в реку попало шесть "кубов" нефтепродуктов 10:58
Вышел русский трейлер сериала с Джуно Темпл "Маленькие пташки" 10:57
С момента открытия по Крымскому мосту проехали 10 миллионов авто 10:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
17.07.2020 11:54
Рубрика: Спорт

СМИ: "Химки" отказались играть в Премьер-лиге

Текст: Артур Нанян

Подмосковные "Химки" решили не участвовать в Российской премьер-лиге. Об этом информирует Championat.com.

Фото: Михаил Синицын/РГ
"Локомотив" вырвал победу в матче с ЦСКА

Официально об отказе от участия в высшей лиге должны объявить после полуфинала Кубка страны, в котором в воскресенье команда Сергея Юрана встретится с "Уралом". "Химки" не смогли пойти на повышение в классе из-за недостаточного финансирования.

Напомним: по итогам прошлого сезона подмосковный клуб стал вторым в ФНЛ. Это дало ему право возможность сыграть в РПЛ. Первое же место занял волгоградский "Ротор".

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Химки Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

Пушков: Без России теряется смысл существования Украины
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
Новосибирские ученые сумели уничтожить коронавирус за 40 секунд
В России с 1 августа повысятся цены на газ
В СК подтвердили принадлежность найденных останков детям Николая II
Роналду подарил врачам футболки со своим автографом
Фигуристка Алена Косторная рассказала о планах завершения карьеры