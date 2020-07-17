Путин еще не принял решение по врио главы Хабаровского края

Президент, выбирая врио главы Хабаровского края, будет исходить из ситуации в регионе. Решение по кандидатуре врио главы Хабаровского края еще не принято. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

"Что касается исполняющего обязанности - пока президент не принял решение. Разумеется, он будет руководствоваться анализом информации, которую он получает от органов следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала. И второе - ситуация в регионе: безусловно, долго регион не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя", - пояснил Песков.

Президент получает информацию из множественных источников, и ее совокупность позволяет понимать, что на самом деле происходит в регионе, также сказал представитель Кремля.

При этом Песков согласился с тем, что опасения о возможном росте заболеваемости коронавирусом в Хабаровском крае имеют под собой основания. "Людей много, люди на должном уровне очевидно не принимают мер по защите собственного здоровья", - заметил он. "Проходит от 6 до 14 суток, и последствия все проявляются наружу", - заключил представитель Кремля.

Напомним, что в краевом Роспотребнадзоре заявили о возможности возврата к ограничительным мероприятиям из-за коронавируса.