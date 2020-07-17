С какими преступлениями связывают имя губернатора Хабаровского края

В ноябре 2004 года главное управление МВД по ДФО объявило о вознаграждении в 20 тысяч долларов для того, кто сможет помочь найти убийцу бизнесмена Евгения Зори, застреленного в Хабаровске. Деньги собрали другие предпринимателями - близкие друзья погибшего, которые желали, чтобы справедливость скорее восторжествовала.

Зоря с 1994 года занимался оптовыми продажами и имел в Хабаровске два торговых дома. До того служил в армии, работая в газете Дальневосточного военного округа "Суворовский натиск". Ушел в звании майора и занялся бизнесом. В конце концов Евгений решил выйти на международный уровень, открыл дело в Канаде, приобрел там недвижимость и уехал жить за границу. Но, как рассказывали знакомые бизнесмена, периодически приезжал в Хабаровск. В очередной раз Зоря вернулся на родину 26 октября 2004-го. Через три дня его застрелили в центре города в квартале от собственного дома.

Около полуночи он поставил машину на парковку и пошел домой. По дороге его уже поджидал убийца. Зоря сопротивлялся и даже сумел сбить нападавшего с ног. Но тот достал пистолет Макарова. Восемь выстрелов. Бизнесмен погиб на месте. Нападавший сбежал, бросив оружие.

В этом месте погиб предприниматель Евгений Зоря. Фото: Александр Филимоненко

- Буквально в 50 метрах отсюда - отделение милиции. Очевидно, что киллера не пугала возможность встретиться с патрульными машинами, - рассказал сосед погибшего Игорь Глухов, который в тот день одним из последних видел Евгения. - Преступления против жизни, конечно, должны обязательно быть расследованы, и убийцы должны быть наказаны.

- Пуль было выпущено много, явно это связано с бизнесом. Били прям по-настоящему. Понятно, что это не просто так, - говорит друг семьи погибшего Валерия Жукова.

В те дни громкие убийства Зори и еще двух бизнесменов - Александра Адамова и Владислава Бабия - активно обсуждалось в СМИ. Писала о них и "Российская газета".

- Обычно дерзкими, показными преступлениями криминал устраняет тех, кто посмел отказаться от оброка бандитам. Так преступники стремятся запугать бизнес-сообщество, - рассказывал корреспонденту "РГ" Евгений Шулепов, занимавший в те годы пост председателя Хабаровского краевого объединения промышленников и предпринимателей. - На горьких примерах руководители предприятий знают, что отказ строить бизнес по нормам деловой этики ведет к подчинению бизнеса оргпреступным группировкам, лишению собственности и жизни. Пора осознать, что рубль, отданный вымогателю, попадет в кассу мафии, а финал этих отношений известен…

Сергей Фургал. Фото: instagram.com/s.furgal

Имя Фургала в газетах в те годы не звучало. Часто упоминалась другая версия, что Евгений Зоря был связан с криминальным авторитетом Юрием Масленниковым по кличке Краб, и это, в конечном итоге, стоило мужчине жизни. Но близкие погибшего уже тогда могли заподозрить будущего губернатора в причастности. Друг Зори Юрий Егоров рассказал, что в то время два бизнесмена боролись за право собственности на производственный комплекс. Шел судебный процесс.

- В конце концов выиграл этот спор Евгений. Через некоторое время произошло убийство, - вспоминает Егоров.

Позже выяснился и еще один факт - незадолго до убийства на Евгения Зорю вышел криминальный авторитет Михаил Тимофеев. Он предлагал "решить" его спор, но Зоря, по всей видимости, от расправы с конкурентом отказался. Вероятно, с тем же предложением вышли и на другую сторону конфликта, поскольку после смерти Зори, "тимофеевские" стали охранять здания компании Фургала.

Комментируя в 2004 году дальневосточному корреспонденту "РГ" Константину Пронякину серию заказных убийств в регионе, правозащитник, председатель общественного движения "За права человека" в Хабаровском крае Александр Бехтольд заявил, что его ситуация не удивила. По его словам, с начала 2000-х край входил в десятку самых криминальных субъектов Российской Федерации.

- В Хабаровском крае "общак" объединяет около ста пятидесяти автономных преступных группировок с 700 активными участниками, - рассказывал тогда Бехтольд. - Криминал практически подмял под себя всю добывающую отрасль и, в частности, лесозаготовительную. Местная власть и власть криминала постоянно боролись за сферы влияния, но под ковром, а теперь разборки вылились наружу. Похоже, тремя убийствами они не ограничатся.

Еще одно "темное дело", в причастности к которому сейчас подозревают Сергея Фургала, свершилось за несколько месяцев до гибели Евгения Зори. 29 июля 2004 года в гараж 36-летнего Александра Смольского, предпринимателя из поселка городского типа Прогресс в Амурской области, бросили две гранаты РГД-5. Собирались только припугнуть или целью было убийство - неизвестно, но Смольский чудом остался жив. Взорвался только один боеприпас, мужчина отделался царапинами.

Сейчас он жив и здоров, работает главным инженером в ИП своей жены Татьяны Смольской. О событиях тех лет рассказывает неохотно.

- Прошло столько времени... Я не знаю, наверное, это хорошо, что у нас наказание неотвратимо, но пока вопрос не решился, я бы не хотел ничего комментировать. Пусть пройдет суд, - говорит Смольский.

Кому помешал предприниматель? Следователи связали покушение с деятельностью мужчины. В то время Александр занимался куплей-продажей лома черных и цветных металлов. Иногда у него случались конфликты с конкурентами. Одним из них таких конкурентов был и Сергей Фургал, владевший долей в компании "Миф-Хабаровск", занимавшейся скупкой и перепродажей металлолома.

С компанией "Миф-Хабаровск" связывают еще одно убийство, причастным к которому следствие считает губернатора Хабаровского края. Это убийство молодого парня "в угоду коммерческим интересам", как заявили в Следственном комитете РФ.

19 октября 2004 года 27-летнего Романа Сандалова убили в районе 175-го километра трассы Хабаровск - Владивосток. Ему выстрелили в спину из ружья "Сайга" 12-го калибра.

Мать Романа Сандалова, убитого в 2005 году. Фото: Артем Красиков

Его мать, Наталья Георгиевна, по-прежнему живет в селе Лермонтовка Бикинского района, вместе с мужем. В ее квартире на видном месте семейные фотографии, но некоторые снимки сына лежат вместе с толстой пачкой судебных решений, апелляций и исков. В беседе с корреспондентом "РГ" она рассказывает все, как будто это было вчера, но воспоминания даются с трудом, ведь история закончилась для их семьи трагедией.

- Рома не был каким-то бизнесменом, как его уже некоторые представляют. Вначале он водил лесовозы, как отец, но работа была опасная: то машина перевернется, то с десяток километров приходится идти пешком из-за поломки. Я уговорила его перейти на более спокойное место, и он устроился монтером путей на железной дороге, - вспоминает Наталья Сандалова.

Роман Сандалов. Мать показывает снимки корреспонденту "РГ". Фото: Артем Красиков

Но простой рабочий много, конечно, не получает. Роман вместе с приятелями решил подзаработать сбором и доставкой металлолома. Тем более что грузовик в селе был только у него - чем не дополнительный доход?

- Вся история произошла буквально за три дня. Они привезли машину металла на базу фирмы "Миф-Хабаровск", но деньги за груз так и не увидели. Поэтому решили его вывезти с пункта приема. Мой сын всегда был честным и справедливым, не курил и уж тем более не воровал. Но, видимо, злоумышленники решили, что главный виновник - он. Если вы считаете, что совершена кража, так обратитесь в правоохранительные органы, напишите заявление! Но нет: четверо мужчин с оружием просто устроили самосуд. Убили бесчеловечно, выстрелом в спину, - сокрушается Наталья Георгиевна.

Из "Сайги" выстрелил Владимир Журавлев, который по данным СК РФ, являлся охранником и личным водителем Сергея Фургала. После инцидента убийца скрылся от следствия, его объявили в розыск, но он сдался сам спустя четыре года, придя с адвокатом в бикинскую прокуратуру.

По его версии все произошло случайно: ему действительно поручили проверить факт кражи с базы лома (правда, кто попросил об этом, Журавлев не стал отвечать), но в машине он случайно нашел ружье и решил припугнуть Сандалова. Будучи уверенным в том, что патроны холостые, выстрелил в парня, когда тот пытался убежать от преследователей, с расстояния в 2,5 метра - то есть шансов у Романа выжить не было.

Журавлев признался в убийстве по неосторожности и получил вместо 10-15 лет всего полтора года лишения свободы в колонии-поселении. Суд также обязал его выплатить полтора миллиона рублей компенсации семье погибшего.

- Мы на суды ездили девять раз. Каждый месяц отправлялись в районный центр. Подавали кассационную жалобу, удивившись такому мягкому приговору, но все без толку, - Наталья Георгиевна показывает оригинал кассации, которую она подавала в судебную коллегию по уголовным делам.

- Про Фургала и Мистрюкова мы тогда и не знали ничего. Их фамилий в деле не было. А сейчас мы хотим только справедливости, чтобы все получили по заслугам, только сына уже не вернешь, - подчеркивает Наталья Сандалова.

И еще к одной смерти следствие считает причастным губернатора Хабаровского края. Бывшего менеджера фирмы, директора ООО "Вест-Маркетинг" (Сергей Фургал, кстати, был ее соучредителем) Олега Булатова в январе 2005 года застрелили возле гаража, в который он ставил машину. Неизвестный стрелял из пистолета в упор. Три пули попали в грудь, три в голову и одна в руку. После этого убийца бросил гранату в сторону частного дома своей жертвы и скрылся.

Булатов был не только бизнесменом, но и бывшим участковым Центрального РОВД Хабаровска. В его деле рассматривались два мотива. Желать ему смерти мог либо кто-то недовольный его правоохранительной работой, либо конкурент.

Сергей Фургал. Фото: instagram.com/s.furgal

Сергей Фургал тогда комментировал ситуацию в СМИ как деловой партнер Булатова. Он говорил, что для всех это стало полной неожиданностью, ничего не предвещало трагедии. Версию о том, что убийство связано с коммерческой деятельностью, он не поддерживал.

Однако, по версии следствия, именно сам Фургал и был заинтересован в устранении Булатова. Тот подозревал его в причастности к смерти Зори и должен был "замолчать". После смерти компаньона Фургал также получил еще одну долю в общем бизнесе.

В Следственном комитете утверждают, что в материалах этих уголовных дел еще на первоначальном этапе были разрозненные показания отдельных свидетелей, которые указывали на возможную причастность Сергея Фургала. Его приглашали на допросы, но он "неоднократно прикрывался своим депутатским статусом и не являлся к следователю для дачи показаний".

В 2019 году доказательную базу удалось расширить и позже это позволило следствию сделать однозначный вывод о причастности Фургала к организации убийств и соединить в одном производстве несколько уголовных дел.

Так сейчас выглядит дом бизнесмена Олега Булатова, застреленного рядом. Фото: Александр Филимоненко

- Уже на этом этапе у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского, - утверждает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. - Жертвой Фургала и его соучастников стал его же компаньон - Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству Зори. Опасаясь разоблачения, Фургал в соучастии с другим фигурантом уголовного дела организовал убийство Булатова. Физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе - компании "МиФ", которая занималась скупкой и перепродажей металлолома.