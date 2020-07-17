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Рубрика: Происшествия

Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве

Текст: Наталья Граф (Томск)

Кировский районный суд города Томска избрал меру пресечения для заместителя мэра города Евгения Сурикова, обвиняемого в коррупции.

В Судаке главу городской полиции задержали по делу о взятке

- По решению суда обвиняемый арестован на два месяца, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия он получил крупную сумму денег от местной жительницы за покровительство.

По месту жительства и работы высокопоставленного чиновника прошли обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Борьба с коррупцией

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