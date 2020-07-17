На Ставрополье осудили женщину, бросившую новорожденную дочь на рынке

В Ставропольском крае суд огласил приговор жительнице Ессентуков, которая в 2019 году выбросила только что родившуюся у нее дочь за павильоном рынка. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, новорожденная выжила.

- Женщину суд признал виновной по части 3 статьи 30 и статье 106 УК РФ "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении следственного ведомства.

Нерадивую мать приговорили к двум годам ограничения свободы. Если она будет нарушать предписанный режим, то наказание могут заменить на принудительные работы или лишение свободы.

Как сообщалось ранее, роды у женщины начались прямо в одном из магазинов на территории рынка в Ессентуках. Она родила девочку, затем положила ее в пакет и оставила за торговым павильоном. Младенца обнаружила продавщица и передала медикам. Сейчас девочке ничего не угрожает, она здорова.