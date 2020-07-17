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17.07.2020 16:13
Рубрика: Спорт

Гендиректора "Зенита" оштрафовали за слова о "Спартаке"

Текст: Артур Нанян

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова про "Спартак", произнесенные им на прошлой неделе. Об этом "Чемпионату" сообщил член комитета по этике РФС Андрей Созин.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Напомним, после матча с "Краснодаром", в котором зенитовцы победили со счетом 4:2 и завоевали чемпионство, в интернете стало вирусным видео с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в раздевалке.

Медведев заявил, что Дзюба "намекал, что будет со "Спартаком" в кубковой встрече" (в это воскресенье "Зенит" сыграет со "Спартаком" в полуфинале Кубка России). В ответ "красно-белые" направили письмо главе комитета по этике РФС Семену Андрееву. В московском клубе были уверены: такие слова ставят под сомнение принцип взаимоуважения между командами.

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