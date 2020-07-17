Стали известны планы театра "Санктъ-Петербургъ Опера" на новый сезон

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" планирует открыть новый, 34-й сезон в сентябре. Но уже идут репетиции. И провели пресс-конференцию, которая проходила "вживую", а не в привычном сегодня онлайн-режиме, журналисты сидели в масках, соблюдали социальную дистанцию.

Чем коллектив занимался во время пандемии и какие планы намечены на сезон - об этом рассказал художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Александров.

Онлайн-контакт с публикой

- За 45 лет своей творческой жизни я не испытывал таких ощущений, как сегодня. Не было никогда и такого открытия сезона, - отметил Юрий Александров. - Изоляция дала много тем для раздумий. Как никогда, стало ясно, что артисты - как и без воздуха - не могут существовать без публики, и наша вечная усталость во время сезона, гастролей, это ничто по сравнению с отдыхом, когда ты не можешь реализовать свои творческие идеи, тот посыл, который тебе дал господь и ради которого ты живешь. Нам было очень важно понять, что и город без нас задыхается, люди хотят вернуться в священную воду искусства, видеть и слышать нас…

Коронавирус застал нас на взлете, подстрелил как птицу - у нас были триумфальные гастроли в Греции, Риге, Казахстане, Баку, Москве. Остановить коллектив просто, запустить в работу - тяжело. Три месяца мы молчали… Важно, с каким сердцем мы выйдем из этой ситуации.

В апреле театр, как и многие другие труппы, перешел в онлайн-формат, представив зрителям записи своих лучших спектаклей, а также образовательные проекты "Опера и оперетта. Как рождается спектакль" и "Волшебной арфы звук хрустальный". И стал участником проектов "Всероссийский онлайн-марафон "#75 слов Победы" и "Вместе увидеть музыку" и других.

"Электра" Рихарда Штрауса

Театр приступил к новой работе - постановке оперы "Электра" немецкого композитора Рихарда Штрауса.

По словам режиссера, сочинение уникальное, его редко ставят, а на сцене руководимого им театра не был представлен экспрессионизм. "Для нас это абсолютно новая история. Мы должны овладеть стилем речитатива - музыкального, осмысленного. Конечно, будем петь на языке оригинала, но будет и бегущая строка с переводом - слово в этом спектакле очень важно".

Как отметил дирижер Владимир Рылов, автор музыкальной редакции спектакля:

- Это невероятно дерзкий замысел (как всегда у Александрова), неожиданный, парадоксальный - поставить в Петербурге "Электру", после Мейерхольда! (Выдающийся режиссер осуществил постановку в Мариинском театре в 1913 году. - "РГ"). Для меня это колоссальная возможность укрепить связь времен. Весь цивилизованный мир был воспитан на древнегреческой мифологии. Невероятную робость испытываю. Оркестр у Штрауса рассчитан на 120 музыкантов, в нашем театре это невозможно осуществить, но надеемся, что эта партитура будет хорошо звучать в новой редакции.

Премьера музыкальной трагедии запланирована на ноябрь. Постановка будет осуществлена за счет предоставления гранта от Министерства культуры РФ.

"Русская тетрадь" Гаврилина

Театр взялся еще за одну работу - вокальный цикл "Русская тетрадь" Валерия Гаврилина. Существует он 65 лет, написан 26-летним ленинградским композитором, к нему обращались разные поколения музыкантов, а теперь продолжит свою жизнь на сцене "Санктъ-Петербургъ Оперы".

По оценке дирижера Владимира Рылова, "это великое сочинение, не так часто звучащее, к сожалению. Сейчас оно приобретет черты музыкальной оратории, театрального действа - мы создали редакцию, где будут звучать не только меццо-сопрано и фортепиано, но и оркестр, хор, ведущие солисты".

Вдова композитора Валерия Гаврилина Наталия Евгеньевна Гаврилина рассказала, как создавался цикл из восьми песен, чем он был для автора. Это поэма о любви и смерти, песни-воспоминания на народные тексты, собранные в нескольких фольклорных экспедициях, в которых, кстати, участвовал, сам композитор. Он признавался: "В "Русской тетради" я нашел себя как композитор со своей темой и понял самое главное для себя: как нужно писать музыку... А также понял: нужно писать музыку не о том, что видел или слышал, а о том, что стоит за тем, что ты видишь или что ты слышишь. Тогда получится музыка, получится сочинение".

- Валерию Александровичу не раз поступали предложения оркестровать "Русскую тетрадь", он не был против, но как-то все не складывалось, - добавила Гаврилина.

"Черевички" Чайковского

Опера "Черевички" Чайковского была поставлена Юрием Александровым в "Teatro Lirico di Cagliari", в Ла Скала (Италия), и на протяжении многих лет с восторгом принимается итальянской публикой. Родилась идея - привезти спектакль в Петербург, правда, не с итальянскими артистами, а с нашими, ведь здесь практически не слышали комико-фантастическую оперу, основанную на украинском национальном колорите, востребованном при Императорском Дворе Романовых (премьера состоялась в Мариинском театре в 1906 году, уже после смерти композитора, а позже там же была в концертном исполнении).

Спектакль грандиозный, на сцене "Санктъ-Петербургъ Оперы" его не показать, поэтому он будет представлен на сцене Концертно-спортивного комплекса на Приморском проспекте, где, к слову, хорошая акустика. Такой сюрприз, где будет много чудес, Александров планирует сделать детям в декабре, как подарок к Новому году.

Гастроли

Театр надеется, что во второй половине года состоятся запланированные ранее гастроли. В Сербии, Венгрии, Эстонии все билеты были проданы еще весной.

- Инициатором этих гастролей были не мы, а театры, в которых мы уже выступали. Результат гастролей важен не по количеству аплодисментов (вежливые люди всегда хлопают), а по тому, как после спектаклей к вам подходят и спрашивают: "Когда вы еще приедете?" Наша публика ждет нас, - подчеркнул Юрий Александров.

Ждут петербургский театр и в Черногории, Казахстане, Финляндии, других странах, а также в Москве. Если все сложится, как задумано, то свою премьеру - оперу "Электра" - представят в 2021 году в столице на фестивале "Видеть музыку".

Красная гостиная

Долгое время театр мечтал о Камерном зале, где можно будет музицировать, высказываться музыкантам. И вот журналистам представили отреставрированную Музыкальную гостиную - уникальную Красную гостиную особняка барона фон Дервиза, выполненную в стиле итальянского ренессанса, там и проходила пресс-конференция.

- Это было абсолютно убитое помещение, семь лет мы приводили его в порядок, - рассказал Юрий Александров. - Все было гнилое, падало, надо было воскресить перекрытия, полы, стекла, лепной декор… Уникальный пол - здесь больше 20 редких пород дерева. Стоимость ремонта - больше 100 миллионов рублей.

Акустика тут великолепная, в чем убедились присутствующие, ставшие первыми слушателями: артисты театра исполнили несколько произведений Штрауса, Гаврилина, Россини, Дебюсси.

На сцене появится роскошный новый рояль, подарок городского комитета по культуре.

Новая арфа

Еще один сюрприз - презентация новой арфы. Елизавета Александрова, лауреат международных конкурсов, ведущий концертмейстер группы арф, представила уникальный инструмент, принадлежавший известной исполнительнице Вере Дуловой. Это одна из первых арф, изготовленных в СССР. По заказу партии в 1938 году два советских мастера Каплюк и Майков создали восемь арф, которые обязаны были превзойти все существовавшие на тот момент западные. В 1948 году при открытии фабрики по производству имени Луначарского в Ленинграде они были технически доработаны и представлены как первая серия советских инструментов. Технология их изготовления никогда не существовала раньше и не повторялась впоследствии из-за своей трудоемкости. Семь из восьми арф считались утерянными (одна находится в Израиле). Арфа, которая теперь стала собственностью театра, была случайно обнаружена в Москве, когда родственники одной из первых учениц Дуловой вступили в наследство. Инструменту понадобилась реставрация, которая длилась почти год.