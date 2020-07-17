В Сибири начали вызывать искусственные осадки для тушения пожаров

По ее словам, аномально теплая и малоснежная зима, ранняя и сухая весна привели к тому, что, начиная с апреля, в Сибири и на Крайнем Севере почти не прекращается жара, воздух в отдельных регионах прогревается до +30-38 градусов тепла. Абрамченко констатировала, что впервые за всю историю космического мониторинга последних лет в этом году зафиксирован лесной пожар за Северным полярным кругом.

"По поручению председателя правительства мной взят на особый контроль вопрос реагирования на распространение лесных пожаров. Площадь пожаров с начала пожароопасного сезона на 21% меньше, чем в прошлом году. В 2020 году средняя площадь, пройденная огнем в день - в полтора раза меньше средней за последние 10 лет. Это значит, что лесопожарным силам удается ликвидировать возгорания. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует", - сообщила вице-премьер во время рабочей поездки в Архангельскую область.

По ее словам, в целях снижения уровня пожарной опасности в лесах при тушении пожаров искусственно вызываются осадки. Эти работы уже завершены в Иркутской области и Красноярском крае, начались в Забайкалье.

"О том, что сезон 2020 года обещает быть непростым, предупреждали и метеорологические службы, и лесные пожарные, которые составили долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах", - заявила вице-премьер, подчеркнув необходимость особого внимания к вопросу с учетом сложной, резонансной ситуации с лесными пожарами прошлого года.

Виктория Абрамченко отметила, что вся инфраструктура по-настоящему научилась мониторить ситуацию и оперативно на нее реагировать: "Наши мониторинговые системы позволяют выявить и отследить термоточки в режиме фактически реального времени".

Кроме того, вовремя были согласованы и утверждены сводные планы тушения лесных пожаров. Сформирован Межрегиональный план маневрирования силами и средствами пожаротушения. Рослесхоз провел проверки готовности регионов к пожароопасному сезону. 27 регионов тогда были признаны неготовыми или ограничено готовыми. В апреле руководство регионов приняло меры по устранению выявленных недостатков. И уже к пожароопасному сезону эти регионы подтвердили свою готовность.

"Учитывая, что важным фактором в переброске сил и средств является оперативность их доставки, Рослесхоз объединил усилия с МЧС России для повышения эффективности тушения лесных пожаров", - уточнила Абрамченко.

Для технического оснащения регионов по нацпроекту "Экология" им поставлено более 13 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования, которые уже использовались для мониторинга пожарной опасности и оперативной доставки сил и средств к местам пожаров в 2019 году. Кассовое исполнение федерального проекта "Сохранение лесов" за 2019 год по оснащению региональных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием составило 6 233,5 млн рублей или 98,48%. Это один из самых успешных федеральных проектов. За первое полугодие 2020 года регионы за счет средств федерального бюджета приобрели 691 единицу лесопожарной техники и 1 645 единиц оборудования.