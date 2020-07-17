Прокуратура расследует причины затопления в Ростове

Сотрудники прокуратуры Ростовской области дадут оценку деятельности коммунальных служб и администрации Ростова-на-Дону во время ликвидации последствий сильного ливня, затопившего город.

- В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения органами местного самоуправления обязанностей по устранению последствий из-за подтопления а также соблюдения социальных прав граждан, - сообщила "РГ" пресс-секретарь прокуратуры региона Елизавета Комахидзе.

Кроме того, деятельность администрации мегаполиса раскритиковал глава Ростовской области Василий Голубев.

- Нужно держать вопрос на постоянном контроле и оказывать людям необходимую помощь, -заявил губернатор.

Напомним, что утром 17 июля в Ростове-на-Дону начался сильный ливень. В считанные минуты дождевые стоки затопили центральные магистрали города. В результате было остановлено движение трамваев и троллейбусов, а количество автобусов и маршрутных такси снизилось до 50 процентов. Потоками воды оказался размыт мост через реку Темерник в створе улицы Песчаной, зафиксировано около 100 аварийных ситуаций. К ликвидации последствий разгула стихии привлечено 1346 человек и 236 единиц техники.