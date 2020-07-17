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17.07.2020 11:17
Рубрика: Происшествия

В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Текст: Лариса Ионова

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Ливневая система канализации не справилась с объемом воды. Улицы затопило. Особенно пострадали районы, расположенные в низинах.

Тревожные сигналы поступают из многих точек города, социальные паблики наполнились фотографиями подтоплений.

"На Извилистой уже утонули две машины! А на Заводской у машины видно только крышу", - сообщают горожане в социальных сетях.

Как рассказал "РГ" заместитель председателя Ростовской областной коллегии адвокатов "Прометей" Владислав Махмудов, нужно обязательно зафиксировать на фото и видео факт затопления машины, с датой и временем события, запросить справку в гидрометцентре Ростова на этот период. Затем получить справку оценщика, который назовет примерную сумму ущерба.

И написать заявление, лучше в электронном виде, в администрацию района о факте залития автомобиля с требованием возмещения ущерба. Если не будет должной реакции, с этими документами отправляться в суд.

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