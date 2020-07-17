Минздрав поддержал возобновление авиасобщения с ограничениями

Глава Минздрава России считает, что возобновлять международное авиасообщение нужно, но при сохранении определенных ограничений, в частности, мер дистанцирования, для профилактики новой коронавирусной инфекции.

"Подход к возобновлению авиасообщения содержит, в том числе определенные обязательства, в том числе, по тестированию, по использованию мер дистанцирования. Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями", - сказал Мурашко в ходе рабочей поездки в Свердловскую область, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал условие для возобновления международного авиасообщения. По словам главы правительства, Россия будет руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора.