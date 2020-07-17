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17.07.2020 16:00
Рубрика: Экономика

Минздрав поддержал возобновление авиасобщения с ограничениями

Текст: Светлана Ментюкова
Глава Минздрава России считает, что возобновлять международное авиасообщение нужно, но при сохранении определенных ограничений, в частности, мер дистанцирования, для профилактики новой коронавирусной инфекции.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

"Подход к возобновлению авиасообщения содержит, в том числе определенные обязательства, в том числе, по тестированию, по использованию мер дистанцирования. Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями", - сказал Мурашко в ходе рабочей поездки в Свердловскую область, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал условие для возобновления международного авиасообщения. По словам главы правительства, Россия будет руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора.

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