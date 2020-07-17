Skoda отзывает российские Octavia из-за проблем с ремнями безопасности

Росстандарт сообщил об отзывной кампании Skoda Octavia из-за проблем с ремнями безопасности. Отзыву подлежат 73 автомобиля. Все они были произведены в нынешнем году.

Skoda выявила у модели Octavia заводской дефект замка задних ремней безопасности, который вышел недостаточно прочным на изгиб. Несоответствие может привести к ограничению защитных функций.

Официальные дилеры чешской марки обязаны связаться с владельцами проблемных Octavia. Сервисная акция предполагает бесплатную замену сдвоенного замка задних ремней безопасности.

Росстандарт уже опубликовал на своём официальном сайте список VIN-номеров транспортных средств, попадающих под отзыв.

Напомним, в марте 2020 года Skoda отзывала Superb второй генерации в России из-за проблем с поворотниками.