Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.07.2020 12:05
Рубрика: Легковые авто

Skoda отзывает российские Octavia из-за проблем с ремнями безопасности

Текст: Валерий Карташов

Росстандарт сообщил об отзывной кампании Skoda Octavia из-за проблем с ремнями безопасности. Отзыву подлежат 73 автомобиля. Все они были произведены в нынешнем году.

Skoda выявила у модели Octavia заводской дефект замка задних ремней безопасности, который вышел недостаточно прочным на изгиб. Несоответствие может привести к ограничению защитных функций.

Фото: www.carscoops.com
Новый электрокроссовер Skoda сбросил почти всю маскировку

Официальные дилеры чешской марки обязаны связаться с владельцами проблемных Octavia. Сервисная акция предполагает бесплатную замену сдвоенного замка задних ремней безопасности.

Росстандарт уже опубликовал на своём официальном сайте список VIN-номеров транспортных средств, попадающих под отзыв.

Напомним, в марте 2020 года Skoda отзывала Superb второй генерации в России из-за проблем с поворотниками.

#Skoda