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17.07.2020 01:43
Рубрика: В мире

Twitter проверит аккаунты со сменой пароля за последний месяц

Фото: AP Photo / Matt Rourke Фото: AP Photo / Matt Rourke
Фото: AP Photo / Matt Rourke

В Twitter пообещали заблокировать все аккаунты, у которых меняли пароли за последние 30 дней. Это продиктовано безопасностью. Сейчас специалисты технической службы компании проверяют страницы пользователей.

Фото: iStock
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"Наша задача поскорее наладить работу сети. Дать возможность пользователям без помех работать со своими страницами, но при этом мы должны убедиться, что аккаунтами действительно распоряжаются их настоящие владельцы", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Напомним, сразу несколько страниц крупных американских компаний и известных людей ранее оказались взломанными. Так, например, хакеры получили доступ к аккаунтам Барака Обамы, Илона Маска, Билла Гейтса, компаний Apple, Uber и других. К проверке инцидента подключились специалисты Федерального бюро расследований.

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