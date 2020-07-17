Twitter проверит аккаунты со сменой пароля за последний месяц

В Twitter пообещали заблокировать все аккаунты, у которых меняли пароли за последние 30 дней. Это продиктовано безопасностью. Сейчас специалисты технической службы компании проверяют страницы пользователей.

"Наша задача поскорее наладить работу сети. Дать возможность пользователям без помех работать со своими страницами, но при этом мы должны убедиться, что аккаунтами действительно распоряжаются их настоящие владельцы", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Напомним, сразу несколько страниц крупных американских компаний и известных людей ранее оказались взломанными. Так, например, хакеры получили доступ к аккаунтам Барака Обамы, Илона Маска, Билла Гейтса, компаний Apple, Uber и других. К проверке инцидента подключились специалисты Федерального бюро расследований.