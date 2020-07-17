Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет и сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с формированием и исполнением государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание государственных (муниципальных) услуг физическим лицам за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в отраслях социальной сферы, к которым в целях настоящего Федерального закона относятся образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физическая культура и спорт, туризм (далее - отрасли социальной сферы), в том числе права и обязанности участников таких отношений, отношения, связанные со способами отбора исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере на конкурентной основе, с осуществлением контроля за соблюдением требований, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных (муниципальных) услуг в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (включая высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования), Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (за исключением государственных (муниципальных) услуг, включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам), а также отдельных государственных (муниципальных) услуг в сфере охраны здоровья, определяемых Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

3. В случаях, не урегулированных настоящим Федеральным законом, права, обязанности и ответственность участников отношений, указанных в части 1 настоящей статьи, определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, при этом к отношениям между потребителями государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и исполнителями государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере - государственные (муниципальные) услуги, оказываемые физическим лицам в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления и включенные в установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг в отраслях социальной сферы;

2) государственный (муниципальный) социальный заказ на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (далее - государственный (муниципальный) социальный заказ) - документ, устанавливающий основные показатели, характеризующие качество оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и (или) объем оказания таких услуг в количественном выражении, категории потребителей таких услуг, а также содержащий указание на способ определения исполнителя государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с настоящим Федеральным законом, обеспечивающий государственные гарантии реализации прав граждан на получение государственных (муниципальных) услуг;

3) уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, утверждающие государственный (муниципальный) социальный заказ и обеспечивающие предоставление государственных (муниципальных) услуг потребителям государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с показателями, характеризующими качество оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и (или) объем оказания таких услуг и установленными государственным (муниципальным) социальным заказом;

4) исполнитель государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (далее - исполнитель услуг) - юридическое лицо, в том числе государственное (муниципальное) учреждение, либо, если иное не установлено федеральными законами, индивидуальный предприниматель или физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг, оказывающий государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере потребителям государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере на основании соглашения, заключенного в соответствии с настоящим Федеральным законом;

5) отбор исполнителей услуг - совокупность действий, которые осуществляются уполномоченным органом, а в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, также потребителем государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, в целях определения исполнителей услуг;

6) потребитель государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (далее - потребитель услуг) - физическое лицо, имеющее в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований или принятыми в соответствии с ними правовыми актами право на получение государственных (муниципальных) услуг от исполнителя (исполнителей) услуг на безвозмездной основе, а в случаях, установленных федеральными законами, за частичную плату;

7) социальный сертификат на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере (государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере) (далее - социальный сертификат) - именной документ, удостоверяющий право потребителя услуг либо его законного представителя выбрать исполнителя (исполнителей) услуг для получения государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере (государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере) в определенном объеме и на определенных условиях, а также в установленных нормативными правовыми актами случаях определенного качества и право исполнителя (исполнителей) услуг получить из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием соответствующей государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере (государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере).

Статья 3. Права потребителей услуг

Потребители услуг имеют право на:

1) надлежащее оказание им государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере;

2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о ценах (тарифах) на эти услуги и об их стоимости для потребителей услуг (в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере за частичную плату), а также об исполнителях услуг;

3) выбор исполнителя услуг в случаях, установленных настоящим Федеральным законом;

4) отказ от получения государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, если иное не установлено федеральными законами;

5) обращение в уполномоченный орган с заявлением о неоказании или ненадлежащем оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере исполнителем услуг;

6) реализацию иных связанных с получением государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере прав, предусмотренных федеральными законами.

Статья 4. Обязанности исполнителей услуг

1. Исполнители услуг обязаны:

1) осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) оказывать государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере потребителям услуг в соответствии с социальными сертификатами, условиями соглашений, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом;

3) предоставлять бесплатно в доступной форме потребителям услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, подлежащих оказанию потребителям услуг, и показателях качества и (или) объема их оказания, о реквизитах нормативного правового акта, устанавливающего стандарт (порядок) оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, а при отсутствии такого нормативного правового акта - о требованиях к условиям и порядку оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, установленных уполномоченным органом, о сроках, порядке и об условиях предоставления государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, о ценах (тарифах) на эти услуги и об их стоимости для потребителей услуг (в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере за частичную плату) либо о возможности получать их бесплатно;

4) использовать информацию о потребителях услуг в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации в области персональных данных требованиями к защите обрабатываемых персональных данных;

5) предоставлять уполномоченному органу информацию о ходе и результатах оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере;

6) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав потребителей услуг на получение государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2. Исполнители услуг при оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере не вправе:

1) ограничивать права, свободы и законные интересы потребителей услуг;

2) применять физическое или психологическое насилие в отношении потребителей услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними.

Статья 5. Обязанности уполномоченных органов

Уполномоченные органы обязаны:

1) обеспечивать организацию оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере;

2) обеспечивать свободный и безвозмездный доступ к информации об утвержденных государственных (муниципальных) социальных заказах, о проведении отбора исполнителей услуг и результатах такого отбора;

3) предоставлять исполнителям услуг информацию, необходимую для оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере;

4) утверждать требования к условиям и порядку оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере при отсутствии нормативного правового акта, устанавливающего стандарт (порядок) оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере;

5) рассматривать заявления потребителей услуг о неоказании или ненадлежащем оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере исполнителями услуг;

6) принимать меры по предотвращению случаев неоказания или ненадлежащего оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

Статья 6. Формирование государственного (муниципального) социального заказа

1. Государственный (муниципальный) социальный заказ формируется на срок, соответствующий сроку (предельному сроку) оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, установленному в соответствии с законодательством Российской Федерации. В предусмотренных федеральными законами случаях государственный (муниципальный) социальный заказ может предусматривать показатели, характеризующие объем оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере в количественном выражении, на период, следующий за годом формирования такого заказа, корректируемый с учетом распределения объема оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере по результатам отбора исполнителей услуг.

2. Порядок формирования государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям федеральных органов государственной власти (далее - федеральный социальный заказ), утверждается нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

3. Порядок формирования государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - региональный социальный заказ), утверждается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

4. Порядок формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления (далее - муниципальный социальный заказ), утверждается правовым актом местной администрации муниципального образования.

5. Порядки, предусмотренные частями 2 - 4 настоящей статьи, определяют в том числе:

1) правила формирования и утверждения государственных (муниципальных) социальных заказов;

2) органы власти, уполномоченные на формирование государственных (муниципальных) социальных заказов;

3) право уполномоченных органов передать полномочия по отбору исполнителей услуг и заключению соглашений в целях исполнения государственных (муниципальных) социальных заказов или полномочие по заключению соглашений в целях исполнения государственных (муниципальных) социальных заказов органам власти, уполномоченным на формирование государственных (муниципальных) социальных заказов;

4) правила взаимодействия уполномоченных органов и органов власти, уполномоченных на формирование государственных (муниципальных) социальных заказов;

5) форму, структуру государственного (муниципального) социального заказа с учетом примерных формы, структуры государственного (муниципального) социального заказа, установленных Правительством Российской Федерации;

6) правила выбора способа (способов) определения исполнителя услуг из числа способов, установленных частью 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, в том числе определения объема оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере на основании государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (далее - государственное (муниципальное) задание), включаемого в государственный (муниципальный) социальный заказ;

7) правила внесения изменений в государственные (муниципальные) социальные заказы;

8) правила осуществления уполномоченным органом контроля за оказанием государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

6. Выбор способа (способов) определения исполнителя услуг в соответствии с правилами, предусмотренными пунктом 6 части 5 настоящей статьи, может осуществляться исходя из показателей доступности государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, определенных соответствующими правовыми актами с учетом количества государственных (муниципальных) учреждений, а также иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, соответствующие тем же кодам по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, что и государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере.

7. В случае, если уполномоченным органом принято решение о передаче органам власти, уполномоченным на формирование государственного (муниципального) социального заказа, полномочий по осуществлению отбора исполнителей услуг и заключению соглашений в целях исполнения государственного (муниципального) социального заказа или полномочия по заключению соглашений в целях исполнения государственного (муниципального) социального заказа, на указанные органы власти распространяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность уполномоченного органа.

8. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе принять решение об утверждении перечня государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, оказываемых физическим лицам на территории субъекта Российской Федерации или территориях муниципальных образований, находящихся на территории данного субъекта Российской Федерации, содержащего государственные (муниципальные) услуги, включенные в общероссийские и региональные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг, сформированные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. Объем оказания государственных услуг в социальной сфере на основании государственного задания, включаемый в федеральные социальные заказы, определяется соответствующими уполномоченными органами, если иное не установлено федеральными законами.

10. В случае, если в соответствии с федеральными законами оказание государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере осуществляется государственными (муниципальными) казенными учреждениями в соответствии с утвержденным им государственным (муниципальным) заданием, объем оказания такой услуги подлежит включению в государственные (муниципальные) социальные заказы и исключается из объема оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, в отношении которого осуществляется отбор исполнителей услуг.

11. Государственный (муниципальный) социальный заказ утверждается до начала очередного финансового года в срок, установленный порядками, предусмотренными частями 2 - 4 настоящей статьи.

12. Информация об утвержденных федеральных социальных заказах, региональных социальных заказах, муниципальных социальных заказах, изменениях в них размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал бюджетной системы Российской Федерации).

Статья 7. Исполнение государственного (муниципального) социального заказа

1. Исполнением государственного (муниципального) социального заказа является достижение показателей, характеризующих качество оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и (или) объем оказания такой услуги, с учетом допустимых возможных отклонений от показателей, характеризующих объем оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, установленных при формировании такого заказа, а также с учетом допустимых возможных отклонений от показателей, характеризующих качество оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, в случае, если федеральными законами не установлен запрет на установление отклонений от показателей, характеризующих качество.

2. Правительство Российской Федерации устанавливает общие требования к определению предельных допустимых возможных отклонений от показателей, характеризующих качество оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и объем оказания такой услуги.

3. В целях исполнения государственного (муниципального) социального заказа:

1) уполномоченный орган осуществляет отбор исполнителей услуг либо обеспечивает его осуществление и заключает с исполнителями услуг соглашения, указанные в части 6 статьи 9 настоящего Федерального закона;

2) орган государственной власти (орган местного самоуправления), осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственного (муниципального) учреждения, исполняющего государственный (муниципальный) социальный заказ, утверждает такому учреждению государственное (муниципальное) задание и в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, заключает с таким учреждением соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

4. Заключение соглашений, указанных в части 3 настоящей статьи, и утверждение государственных (муниципальных) заданий до доведения уполномоченному органу как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) социального заказа не допускаются.

5. Отчеты об исполнении федеральных социальных заказов, региональных социальных заказов, муниципальных социальных заказов формируются уполномоченными органами по форме и в сроки, которые установлены соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования в соответствии с общими требованиями к форме отчета, утвержденными Правительством Российской Федерации, и подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации не позднее десяти рабочих дней со дня формирования таких отчетов.

6. Отчеты, предусмотренные частью 5 настоящей статьи, формируются на основании отчетов исполнителей услуг об исполнении соглашений, предусмотренных частью 6 статьи 9 настоящего Федерального закона, и отчетов о выполнении государственного (муниципального) задания.

7. Финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) социального заказа путем утверждения государственного (муниципального) задания и заключения соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания осуществляется в порядке, установленном в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования и в соответствии с нормативными затратами на оказание государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, утвержденными с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

8. Финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) социального заказа путем утверждения государственного (муниципального) задания государственным (муниципальным) казенным учреждениям осуществляется на основании бюджетной сметы.

9. Объем финансового обеспечения государственного (муниципального) социального заказа, в целях исполнения которого осуществляется отбор исполнителей услуг, определяется в порядке, аналогичном порядку, установленному для определения объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания, в соответствии с нормативными затратами на оказание государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, утвержденными с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, которые не могут быть ниже нормативных затрат на оказание такой услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием.

Статья 8. Информационное обеспечение в области государственного (муниципального) социального заказа

1. В рамках отношений в области государственного (муниципального) социального заказа предусматривается обмен электронными документами, предусмотренными настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, между уполномоченными органами, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими лицами и физическими лицами при реализации настоящего Федерального закона.

2. Информация и документы, формирование которых предусмотрено настоящим Федеральным законом, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в порядке и составе, которые определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Проведение конкурса, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, обеспечивается на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенных в порядке, установленном в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

4. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок определения сайтов, указанных в части 3 настоящей статьи, предусматривающий в том числе требования к владельцам указанных сайтов, порядок их функционирования в части проведения конкурсов, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, а также порядок, определяющий информационное взаимодействие с созданными в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации государственными (муниципальными) информационными системами в сфере бюджетных правоотношений, включая состав и сроки обмена информацией.

5. Для подписания электронных документов, формирование, утверждение, обработка которых и обмен которыми осуществляются на сайтах, указанных в части 3 настоящей статьи, используются усиленные квалифицированные электронные подписи.

6. Для организации электронного обмена документами, предусмотренными настоящим Федеральным законом, владельцы сайтов, указанных в части 3 настоящей статьи, обеспечивают возможность размещения, хранения, обработки и предоставления информации и документов, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, на таких сайтах с использованием информационных технологий и технических средств в соответствии с предусмотренным частью 4 настоящей статьи порядком функционирования сайтов, указанных в части 3 настоящей статьи, а также обеспечивают лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, технологическую возможность доступа к единому порталу бюджетной системы Российской Федерации.

7. Доступ к сайтам, указанным в части 3 настоящей статьи, обеспечивается с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме". Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе принять решение об обеспечении доступа к указанным сайтам с использованием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры субъекта Российской Федерации в установленном им порядке.

8. Регистрация потребителей услуг на сайтах, указанных в части 3 настоящей статьи, осуществляется после прохождения ими идентификации и аутентификации в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Статья 9. Способы отбора исполнителей услуг

1. В целях исполнения государственного (муниципального) социального заказа, за исключением государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, оказание которых в соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 6 настоящего Федерального закона осуществляется путем установления государственного (муниципального) задания, уполномоченный орган осуществляет отбор исполнителей услуг способом, предусмотренным пунктом 2 части 2 настоящей статьи, либо в целях осуществления отбора исполнителей услуг способом, предусмотренным пунктом 1 части 2 настоящей статьи, обеспечивает формирование реестра исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом (далее - реестр исполнителей услуг по социальному сертификату).

2. Способами отбора исполнителей услуг являются:

1) отбор обозначенным в социальном сертификате потребителем услуг либо его законным представителем исполнителя (исполнителей) услуг из реестра исполнителей услуг по социальному сертификату;

2) конкурс на заключение соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (далее - конкурс).

3. К участию в отборе исполнителей услуг, осуществляемом способами, предусмотренными частью 2 настоящей статьи, допускаются юридические лица, а также, если иное не установлено федеральными законами, индивидуальные предприниматели, физические лица - производители товаров, работ, услуг, соответствующие следующим требованиям, предъявляемым ко всем участникам отбора:

1) отсутствие процедуры ликвидации юридического лица - участника отбора исполнителей услуг, отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица - участника отбора исполнителей услуг или индивидуального предпринимателя - участника отбора исполнителей услуг несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие процедуры приостановления деятельности участника отбора исполнителей услуг в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи предложения об участии в отборе исполнителей услуг;

3) отсутствие у участника отбора исполнителей услуг недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника отбора исполнителей услуг по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник отбора исполнителей услуг считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном законодательством Российской Федерации порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения предложения об участии в отборе исполнителей услуг не принято;

4) отсутствие у физического лица - участника отбора исполнителей услуг либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника отбора исполнителей услуг судимости за преступления против личности, предусмотренные статьями 105 - 1281, 131 - 1512, 153 - 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289 - 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята);

5) неприменение в отношении физических лиц, указанных в пункте 4 настоящей части, наказания в виде лишения права занимать определенные должности, которые связаны с оказанием государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, либо заниматься определенной деятельностью, которая связана с оказанием государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере или в целях оказания которой осуществляется отбор исполнителей услуг, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие факта привлечения юридического лица - участника отбора исполнителей услуг к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение двух лет до момента подачи предложения об участии в отборе исполнителей услуг;

7) отсутствие между участником отбора исполнителей услуг и уполномоченным органом конфликта интересов, под которым понимаются следующие случаи:

а) если руководитель уполномоченного органа состоит в браке с физическим лицом, являющимся выгодоприобретателем, единоличным исполнительным органом юридического лица (директором, генеральным директором, управляющим, президентом), членом коллегиального исполнительного органа юридического лица либо иным органом управления юридического лица - участника отбора исполнителей услуг, с физическим лицом - участником отбора исполнителей услуг. Под выгодоприобретателем для целей настоящего подпункта понимается физическое лицо, владеющее напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций участвующего в отборе исполнителя услуг хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале такого хозяйственного общества;

б) если руководитель уполномоченного органа является близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии, полнородным или неполнородным братом или сестрой), усыновителем или усыновленным физического лица - участника отбора исполнителей услуг либо физического лица, являющегося выгодоприобретателем, единоличным исполнительным органом юридического лица (директором, генеральным директором, управляющим, президентом), членом коллегиального исполнительного органа юридического лица либо иным органом управления юридического лица - участника отбора исполнителей услуг. Под выгодоприобретателем для целей настоящего подпункта понимается физическое лицо, владеющее напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций участвующего в отборе исполнителя услуг хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале такого хозяйственного общества;

8) местом регистрации участника отбора исполнителей услуг не является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания);

9) участник отбора исполнителей услуг не включен в сформированный в соответствии с частью 3 статьи 24 настоящего Федерального закона реестр недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере;

10) дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к условиям предоставления государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, доступности государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере для инвалидов, штатной численности участника отбора исполнителей услуг (в том числе к наличию и численности работников, имеющих определенные образование и квалификацию), оснащению оборудованием, необходимым для оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере;

11) иным требованиям, установленным федеральными законами, которые регулируют оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

4. В случае отбора исполнителей услуг в целях оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, которые относятся к подлежащим лицензированию видам деятельности и (или) для оказания которых требуется получение в установленном порядке аккредитации, включение участника отбора исполнителей услуг в реестры, содержащие информацию о выдаче лицензии и (или) об аккредитации, является основанием для признания такого участника соответствующим требованиям, предъявляемым к участникам отбора исполнителей услуг в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

5. К участию в отборе исполнителей услуг может допускаться лицо, которое является стороной договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), заключенного между некоммерческими организациями (далее - договор о совместной деятельности), и действует от имени всех сторон договора о совместной деятельности, при условии принятия уполномоченным органом решения о возможности оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере несколькими некоммерческими организациями и соответствия всех сторон договора о совместной деятельности требованиям, установленным пунктами 1-9 части 3 настоящей статьи, а также соответствия хотя бы одной из сторон договора о совместной деятельности требованиям, установленным пунктами 10 и 11 части 3 настоящей статьи.

6. По результатам отбора исполнителей услуг уполномоченный орган заключает в зависимости от способа отбора исполнителей услуг:

1) соглашение о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, в случае предоставления исполнителем услуг социального сертификата в уполномоченный орган или без предоставления социального сертификата в соответствии с частью 12 статьи 20 настоящего Федерального закона;

2) соглашение об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, заключенное по результатам конкурса.

7. В случаях, если по результатам отбора исполнителей услуг исполнителем услуг становится государственное (муниципальное) учреждение, созданное публично-правовым образованием, от имени которого выступает уполномоченный орган, такому учреждению утверждается государственное (муниципальное) задание и с таким учреждением в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, заключается соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

8. В случае, если по результатам конкурса, проводимого в соответствии с порядком, предусмотренным частью 9 настоящей статьи, соглашение об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере не заключается, в утвержденный государственный (муниципальный) социальный заказ в течение пяти дней со дня завершения такого конкурса вносятся изменения, устанавливается государственное (муниципальное) задание государственному (муниципальному) учреждению и в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, заключается соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

9. Порядки проведения конкурса в целях заключения соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования в части, не противоречащей положениям настоящего Федерального закона и предусмотренным частью 10 настоящей статьи требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

10. Правительство Российской Федерации устанавливает требования к содержанию, в том числе к описанию, предложений участников конкурса, требования к документам, которые могут быть истребованы у участников конкурса для подтверждения соответствия установленным требованиям, особенности документооборота при проведении конкурса, порядок отбора нового исполнителя услуг в случае расторжения соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, заключенного по результатам конкурса, по основаниям, предусмотренным статьей 24 настоящего Федерального закона, особенности проведения совместных конкурсов, а также порядок оценки предложений участников конкурса, включающий в себя:

1) приоритетный порядок использования качественных критериев, величина значимости которых не может быть ниже восьмидесяти процентов суммы величин значимости всех критериев;

2) порядок использования критериев, о величине значимости которых участники конкурса вправе подавать предложения;

3) порядок учета квалификации участника конкурса;

4) порядок определения минимального объема государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, который может быть распределен победителю (победителям) конкурса по результатам конкурса по соответствующей государственной (муниципальной) услуге в социальной сфере;

5) порядок установления зависимости критериев оценки предложений участников конкурса и объемов оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, распределяемых победителю (победителям) по итогам конкурса;

6) порядок предоставления преимущества участникам конкурса, являющимся стороной соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве или концессионного соглашения, при условии, что оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, являющихся предметом конкурса, будет осуществляться в процессе эксплуатации объекта соответствующего соглашения.

11. Акты о порядках проведения конкурса, принятые в соответствии с частью 9 настоящей статьи, устанавливают случаи использования стоимостных критериев при оценке предложений, поданных участниками отбора исполнителей услуг, осуществляемого в соответствии с настоящей статьей.

12. В случае проведения конкурса на заключение соглашения об оказании общественно полезных услуг, являющихся государственными (муниципальными) услугами в социальной сфере, порядками проведения конкурса, предусмотренными частью 9 настоящей статьи, может быть установлено право уполномоченного органа допускать к участию в таком конкурсе только некоммерческие организации, признанные в установленном порядке исполнителями общественно полезных услуг, или некоммерческие организации, соответствующие установленным частью 3 настоящей статьи требованиям.

13. Потребитель услуг, имеющий право на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом (далее - получатель социального сертификата), осуществляет выбор исполнителя услуг из реестра исполнителей услуг по социальному сертификату, формирование которого обеспечивается уполномоченным органом, на основании заявок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг.

14. Для оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в качестве реестров исполнителей услуг по социальному сертификату используются реестры, содержащие информацию о выдаче лицензии и (или) об аккредитации, ведение которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. До достижения предельного объема оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, заявленного исполнителем услуг при включении в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату, исполнитель услуг не вправе отказать получателю социального сертификата в оказании государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере.

16. Порядок формирования реестров исполнителей услуг по социальному сертификату определяется актами, указанными в части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона, и включает в себя в том числе:

1) положение об определении оператора реестра исполнителей услуг по социальному сертификату;

2) порядок включения участников отбора исполнителей услуг в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату.

17. Структура реестра исполнителей услуг по социальному сертификату и порядок формирования информации, включаемой в такой реестр, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

18. Информация о реестрах исполнителей услуг по социальному сертификату подлежит размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

19. В случае, если государственная (муниципальная) услуга в социальной сфере, в целях оказания которой формируется реестр исполнителей услуг по социальному сертификату, может быть оказана одним или несколькими исполнителями услуг в различных формах и (или) в соответствии с различными условиями оказания такой услуги, в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату включается информация о стоимости, формах и об условиях оказания такой услуги в отношении каждого исполнителя услуг.

20. Некоммерческие организации, признанные в установленном порядке исполнителями общественно полезных услуг, оказывающие общественно полезные услуги, являющиеся государственными (муниципальными) услугами в социальной сфере, государственные (муниципальные) учреждения, оказывающие государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере на основании государственного (муниципального) задания, подлежат включению в реестры исполнителей услуг по социальному сертификату без предоставления заявок на включение в реестры исполнителей услуг по социальному сертификату.

21. Некоммерческая организация, признанная в установленном порядке исполнителем общественно полезных услуг, вправе направить в уполномоченный орган заявление об исключении из реестра исполнителей услуг по социальному сертификату в порядке, установленном в соответствии с частью 16 настоящей статьи.

22. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация муниципального образования вправе принять решение об использовании порядка проведения конкурса в целях оказания государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, установленного Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 настоящей статьи.

Статья 10. Требования к порядку проведения конкурса

1. Отбор исполнителей услуг путем проведения конкурса начинается с размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации объявления об отборе исполнителей услуг и завершается заключением с победителем (победителями) конкурса соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

2. Победителем (победителями) конкурса признается участник (участники) отбора исполнителей услуг (далее - участник конкурса), предложивший лучшие условия исполнения соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, а в случае проведения конкурса, включающего в себя возможность подачи участниками конкурса предложений о величине значимости критериев, - участник (участники) конкурса, предложивший наименьшее (в случае понижения величины значимости критериев) или наибольшее (в случае повышения величины значимости критериев) значение величины значимости критериев.

3. По итогам конкурса осуществляется распределение между победителями конкурса объема оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере. В соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, заключаемые с победителями конкурса, могут быть включены улучшенные показатели качества и иные показатели оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере.

4. Предложения участников конкурса относительно распределяемого объема оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере подаются по каждому субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию), на территории которого юридическое лицо - участник конкурса имеет структурные подразделения, осуществляющие деятельность по оказанию соответствующей государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере.

5. Объем оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, распределяемый между победителями конкурса, не должен превышать объем оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, указанный в предложениях участников конкурса. В объявлении о проведении конкурса могут быть установлены требования к определению минимального объема оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, в отношении которого подается предложение участника конкурса.

6. Проведение конкурсов осуществляется в электронной форме на сайтах, указанных в части 3 статьи 8 настоящего Федерального закона.

7. Особенности формирования критериев, используемых при проведении конкурса, а также оценки предложений участников конкурса могут быть установлены федеральными законами.

8. Конкурс может проводиться одновременно в отношении нескольких государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, порядок объединения которых определяется Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

9. Порядок, указанный в части 8 настоящей статьи, определяет с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 10 статьи 9 настоящего Федерального закона, правила оценки предложений участников конкурса, которые могут включать в себя правила суммирования оценок предложений по каждой государственной (муниципальной) услуге в социальной сфере.

10. В случае, если два и более уполномоченных органа проводят конкурс в целях оказания одной и той же государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, такие уполномоченные органы вправе проводить совместный конкурс. Права, обязанности и ответственность уполномоченных органов при проведении совместного конкурса определяются соглашением сторон, заключенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Соглашение об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере с победителями совместного конкурса заключается с каждым из уполномоченных органов.

11. Организатором совместного конкурса выступает уполномоченный орган, которому другие уполномоченные органы передали часть своих полномочий на организацию и проведение совместного конкурса на основании соглашения, которое содержит:

1) информацию о сторонах соглашения;

2) предмет совместного конкурса (наименование государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, категорию потребителей услуг);

3) показатели, характеризующие качество оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, устанавливаемые каждым уполномоченным органом в соответствии с утвержденным им государственным (муниципальным) социальным заказом;

4) объем оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, распределяемый в ходе проведения конкурса, устанавливаемый каждым уполномоченным органом в соответствии с утвержденным им государственным (муниципальным) социальным заказом;

5) информацию об организаторе совместного конкурса, в том числе перечень полномочий, переданных указанному организатору сторонами соглашения;

6) иные условия, определенные сторонами соглашения.

Статья 11. Установление требований к участникам конкурса

1. Уполномоченный орган проверяет соответствие участников конкурса требованиям, установленным частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона.

2. Уполномоченный орган не вправе устанавливать требования к участникам конкурса, не предусмотренные частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона.

3. Отстранение участника конкурса от участия в конкурсе или отказ от заключения соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере с победителем конкурса осуществляется до заключения соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, если уполномоченный орган обнаружит, что участник конкурса не соответствует установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом требованиям или представил недостоверную информацию о своем соответствии установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом требованиям в случаях, если участник конкурса обязан подтверждать такое соответствие.

4. В случае отказа уполномоченного органа от заключения соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере с победителем конкурса по основаниям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, уполномоченный орган направляет иным участникам конкурса, признанным победителями конкурса, предложение об увеличении объема оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, а в случае их отказа заключает соглашение об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере с участником конкурса, предложение которого имеет следующий в порядке убывания порядковый номер после предложения последнего участника конкурса, признанного победителем.

Статья 12. Объявление о проведении конкурса

1. Уполномоченный орган размещает объявление о проведении конкурса на едином портале бюджетной системы Российской Федерации не позднее тридцати дней до дня начала конкурса.

2. Объявление о проведении конкурса включает в себя следующую информацию:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес уполномоченного органа, фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты, номер контактного телефона должностного лица уполномоченного органа, ответственного за заключение соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере;

2) предмет конкурса (наименование государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, значения нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, категория потребителей услуг);

3) показатели, характеризующие качество оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, установленные государственным (муниципальным) социальным заказом;

4) объем оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, распределяемый в ходе проведения конкурса, установленный государственным (муниципальным) социальным заказом;

5) минимальный объем оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, который может быть установлен по результатам конкурса исполнителю услуг в отношении такой услуги;

6) требования к участникам конкурса и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками конкурса для подтверждения их соответствия требованиям, установленным частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона;

7) порядок отзыва предложений участников конкурса, порядок возврата предложений участников конкурса (поступивших в том числе после окончания срока подачи этих предложений), порядок внесения изменений в предложения участников конкурса;

8) порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления;

9) срок, в течение которого победитель конкурса или иной его участник, с которым заключается соглашение об оказании государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере в соответствии с настоящим Федеральным законом, должен подписать указанное соглашение, и сведения о признании победителя конкурса или данного участника уклонившимся от заключения соглашения в случае отсутствия подписи в течение установленного срока;

10) показатели, характеризующие условия оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере;

11) требования к форме и составу предложения участника конкурса и инструкция по заполнению такой формы;

12) дата и место начала подачи предложений участников конкурса;

13) дата и время окончания приема предложений участников конкурса;

14) процедура рассмотрения предложений участников конкурса;

15) процедура оценки предложений участников конкурса;

16) дата объявления результатов конкурса;

17) проект соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере;

18) иная информация в случаях, установленных федеральными законами или Правительством Российской Федерации.

Статья 13. Отмена проведения конкурса

1. Уполномоченный орган вправе отменить проведение конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи предложений участников конкурса.

2. После окончания срока отмены проведения конкурса в соответствии с частью 1 настоящей статьи и до заключения соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере с победителем (победителями) конкурса уполномоченный орган вправе отменить конкурс только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Объявление об отмене проведения конкурса размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации. Владельцы сайтов, указанных в части 3 статьи 8 настоящего Федерального закона, информируют участников конкурса, подавших предложения, об отмене проведения конкурса. Конкурс считается отмененным с момента размещения объявления о его отмене на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

4. При отмене проведения конкурса с нарушением срока, установленного частью 1 настоящей статьи, уполномоченный орган возмещает участникам конкурса понесенный ими реальный ущерб, возникший вследствие такой отмены.

Статья 14. Требования к содержанию предложения участника конкурса

1. Предложение участника конкурса должно быть сформировано по форме, установленной уполномоченным органом в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона в объявлении о проведении конкурса, и включать в себя:

1) информацию и документы об участнике конкурса, подавшем предложение участника конкурса, в том числе:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным в объявлении о проведении конкурса;

в) сведения об одобрении или о согласии на совершение сделки, под которой в целях настоящего Федерального закона понимается заключение соглашения об оказании государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, в случае, если такое одобрение или такое согласие требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) предложение участника конкурса в отношении объема оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере;

3) предложение участника конкурса в отношении показателей качества или иных определенных уполномоченным органом показателей оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

2. Порядок подачи участниками конкурса предложений в случае проведения конкурса, включающего в себя возможность подачи участниками конкурса предложений о величине значимости критериев, требования к таким предложениям, порядок рассмотрения таких предложений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 15. Реестр участников конкурса, получивших аккредитацию в соответствии с настоящим Федеральным законом

1. При проведении конкурса в целях обеспечения доступа участникам конкурса к сайтам, указанным в части 3 статьи 8 настоящего Федерального закона, информация об участниках конкурса, зарегистрированных на таких сайтах, вносится владельцем сайта в реестр участников конкурса, получивших аккредитацию на сайте, указанном в части 3 статьи 8 настоящего Федерального закона (далее - реестр аккредитованных участников конкурса).

2. Порядок формирования и ведения реестра аккредитованных участников конкурса определяется Правительством Российской Федерации.

3. В реестр аккредитованных участников конкурса в отношении каждого участника конкурса включается следующая информация:

1) сведения об участнике конкурса, в том числе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица);

2) дата направления участнику конкурса уведомления о принятии решения о его аккредитации;

3) идентификационный номер налогоплательщика - участника конкурса;

4) сведения, подтверждающие полномочия лица на осуществление от имени юридического лица - участника конкурса регистрации на сайте, указанном в части 3 статьи 8 настоящего Федерального закона;

5) сведения, подтверждающие полномочия лица на осуществление от имени юридического лица - участника конкурса действий по участию в конкурсе;

6) сведения об одобрении или о совершении по результатам конкурса сделок от имени юридического лица - участника конкурса с указанием информации о максимальной сумме одной сделки;

7) дата прекращения действия аккредитации участника конкурса на сайте, указанном в части 3 статьи 8 настоящего Федерального закона;

8) сведения, подтверждающие, что участник конкурса не является офшорной компанией;

9) сведения, подтверждающие отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, сформированном в соответствии с частью 3 статьи 24 настоящего Федерального закона;

10) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации в порядке формирования и ведения реестра аккредитованных участников конкурса, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.

4. Участники конкурса, включенные в реестр аккредитованных участников конкурса, допускаются владельцами сайта к участию в проводимом на их сайте конкурсе без повторной регистрации на основании заявления.

Статья 16. Изменение и отзыв предложений участников конкурса

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения установленного срока подачи предложений участников конкурса. Предложение участника конкурса считается измененным или отозванным, если изменение предложения участника конкурса или уведомление о его отзыве получено уполномоченным органом до истечения срока подачи предложений участников конкурса.

Статья 17. Общие требования к рассмотрению и оценке предложений участников конкурса

1. Срок рассмотрения и оценки предложений участников конкурса не может превышать двадцать дней с даты открытия доступа к поданным в виде электронных документов предложениям участников конкурса, за исключением конкурса, включающего в себя возможность подачи участниками конкурса предложений о величине значимости критериев, сроки рассмотрения которых устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 14 настоящего Федерального закона.

2. Предложение участника конкурса признается надлежащим, если оно соответствует требованиям настоящего Федерального закона, объявлению о проведении конкурса, а участник конкурса, подавший такое предложение, соответствует требованиям к участнику конкурса, установленным настоящим Федеральным законом и указанным в составе информации, включенной в объявление о проведении конкурса.

3. Предложение участника конкурса отклоняется, если участник конкурса, подавший его, не соответствует требованиям к участнику конкурса, установленным настоящим Федеральным законом и указанным в составе информации, включенной в объявление о проведении конкурса, или такое предложение признано не соответствующим требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и указанным в составе информации, включенной в объявление о проведении конкурса.

4. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, уполномоченный орган обязан отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5. Результаты рассмотрения предложений участников конкурса фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений участников конкурса.

6. Оценка предложений участников конкурса, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса осуществляется в порядке, указанном в составе информации, включенной в объявление о проведении конкурса, за исключением конкурса, включающего в себя возможность подачи участниками конкурса предложений о величине значимости критериев, которые рассматриваются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 14 настоящего Федерального закона.

7. В случае, если по результатам рассмотрения предложений участников конкурса отклонены все такие предложения или единственное предложение участника конкурса соответствует требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и указанным в составе информации, включенной в объявление о проведении конкурса, конкурс признается несостоявшимся.

8. На основании результатов оценки предложений участников конкурса уполномоченный орган присваивает каждому предложению участника конкурса порядковый номер в порядке ранжирования, установленном Правительством Российской Федерации.

9. Результаты рассмотрения и оценки предложений участников конкурса фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких предложений, в котором содержится следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки предложений участников конкурса;

2) информация об участниках конкурса, предложения которых были рассмотрены;

3) информация об участниках конкурса, предложения которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений настоящего Федерального закона и положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие предложения;

4) последовательность оценки предложений участников конкурса;

5) присвоенные предложениям участников конкурса значения по каждому из предусмотренных критериев оценки предложений участников конкурса;

6) принятое на основании результатов оценки предложений участников конкурса решение о присвоении таким предложениям порядковых номеров;

7) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации, в случае, если актом о проведении конкурса, принятым в соответствии с частью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона, предусмотрена возможность подачи участниками конкурса предложений о величине значимости критериев.

10. Результаты рассмотрения единственного предложения участника конкурса фиксируются в протоколе рассмотрения единственного предложения участника конкурса, в котором содержится следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такого предложения;

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственное предложение;

3) решение о возможности заключения соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере с участником конкурса, подавшим единственное предложение.

11. На основании протокола, указанного в части 9 настоящей статьи, издается правовой акт уполномоченного органа, определяющий распределение объема оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере по каждому победителю конкурса. Копия указанного протокола в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется каждому включенному в него победителю конкурса с приложением проекта соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

12. На основании протокола, указанного в части 10 настоящей статьи, издается правовой акт уполномоченного органа, определяющий объем оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере участником конкурса, подавшим единственное предложение. Копия указанного протокола в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется такому участнику конкурса.

13. Протокол рассмотрения и оценки предложений участников конкурса, протокол рассмотрения единственного предложения участника конкурса с правовыми актами уполномоченного органа, предусмотренными частями 11 и 12 настоящей статьи, и проектом соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной системы Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанных протоколов.

14. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

Глава 2. Заключение соглашений по результатам отбора исполнителей услуг и исполнение указанных соглашений

Статья 18. Исполнение государственного (муниципального) социального заказа путем заключения соглашения о финансовом обеспечении выполнения государственного (муниципального) задания

1. В случае, если утвержденным государственным (муниципальным) социальным заказом установлен объем оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере на основании государственного (муниципального) задания, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, в целях исполнения государственного (муниципального) социального заказа государственному (муниципальному) учреждению утверждается государственное (муниципальное) задание и с таким учреждением заключается соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, если в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания не осуществляется на основании бюджетной сметы.

2. Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания заключается в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 19. Исполнение государственного (муниципального) социального заказа путем заключения соглашений по результатам отбора исполнителей услуг

1. Исполнение государственного (муниципального) социального заказа путем заключения соглашений по результатам отбора исполнителей услуг не осуществляется в отношении установленного государственным (муниципальным) социальным заказом объема оказания государственных (муниципальных) услуг на основании государственного (муниципального) задания.

2. Исполнение государственного (муниципального) социального заказа путем заключения соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, осуществляется в случае, если возможность оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом установлена федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, а также определен перечень потребителей услуг, имеющих право на получение государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом.

3. В случае, если организация оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере отнесена к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, федеральными законами могут быть установлены особенности организации оказания указанных услуг в соответствии с социальным сертификатом.

4. Законами субъекта Российской Федерации могут быть установлены особенности организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом органами местного самоуправления муниципальных образований, находящихся на территории данного субъекта Российской Федерации, в части, не противоречащей положениям федеральных законов.

5. Нормативные правовые акты представительного органа муниципального образования, органа местного самоуправления, указанные в части 2 настоящей статьи, должны соответствовать требованиям федеральных законов, законов субъекта Российской Федерации, устанавливающим особенности организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом.

6. Уполномоченный орган вправе заключить соглашение с исполнителем услуг в целях оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере нескольким потребителям услуг.

7. В случаях, если правовыми актами, указанными в части 2 настоящей статьи, не предусмотрено оказание государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, исполнение государственного (муниципального) социального заказа осуществляется путем заключения по результатам конкурса соответствующих соглашений.

Статья 20. Особенности исполнения государственного (муниципального) социального заказа путем заключения соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом

1. Социальный сертификат формируется в электронном виде в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования в соответствии с общими требованиями к форме и содержанию социального сертификата, установленными Правительством Российской Федерации, если федеральными законами не предусмотрена возможность получения социального сертификата на бумажном носителе. В социальный сертификат подлежат включению показатели, характеризующие качество оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, если соответствующие показатели установлены государственным (муниципальным) социальным заказом, а также хотя бы один из следующих показателей:

1) объем оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере;

2) объем финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием соответствующей государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере.

2. Законодательством Российской Федерации об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации могут быть установлены особенности использования социальных сертификатов в сфере социального обслуживания.

3. Информация о получателях социального сертификата вносится в реестр, формируемый в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

4. Порядок, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, должен определять оператора реестра получателей социального сертификата, права и обязанности обладателя информации, включаемой в такой реестр.

5. Получатель социального сертификата вправе получить государственную (муниципальную) услугу в социальной сфере, на оказание которой выдан социальный сертификат, в объеме, превышающем установленный социальным сертификатом объем оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, а также получить такую услугу сверх установленного стандарта в случае, если соответствующим нормативным правовым актом установлен стандарт оказания такой услуги. В случае, если стоимость оказания такой услуги превышает определенный социальным сертификатом объем финансового обеспечения ее оказания, получатель социального сертификата либо его законный представитель возмещает разницу за счет собственных средств в соответствии с договором, предусмотренным частью 5 статьи 21 настоящего Федерального закона. В указанный договор в качестве приложения включается размер оплаты, осуществляемой получателем социального сертификата либо его законным представителем за счет собственных средств, а также не менее одного из следующих показателей:

1) показатели, характеризующие качество оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, превышающие соответствующие показатели, определенные социальным сертификатом;

2) показатели, характеризующие объем оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, превышающие соответствующие показатели, определенные социальным сертификатом;

3) показатели, превышающие стандарт оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере.

6. В случае обращения потребителя услуг в уполномоченный орган, а также при проведении в отношении уполномоченного органа как получателя бюджетных средств контрольных мероприятий органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля уполномоченный орган осуществляет проверку соответствия включенных в приложение к договору, предусмотренному частью 5 настоящей статьи, показателей, характеризующих качество оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и (или) объем оказания такой услуги, превышающих показатели, характеризующие качество оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и (или) объем оказания такой услуги, предусмотренные социальным сертификатом, а также размера оплаты, осуществляемой получателем социального сертификата либо его законным представителем за счет собственных средств, условиям оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере по указанному договору. По результатам проверки, проведенной в соответствии с настоящей частью, уполномоченный орган формирует заключение о соответствии или несоответствии включенных в договор, предусмотренный частью 5 настоящей статьи, показателей, характеризующих качество оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и (или) объем оказания такой услуги, и размера оплаты условиям оказания услуги по указанному договору.

7. Предусмотренное частью 6 настоящей статьи заключение включается в реестр соглашений о предоставлении из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации субсидий, формирование которого предусмотрено статьей 25 настоящего Федерального закона, и доводится до исполнителя услуг и потребителя услуг, являющихся сторонами договора, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.

8. Если по итогам осуществления уполномоченным органом проверки, предусмотренной частью 6 настоящей статьи, в отношении исполнителя услуг вынесено более трех заключений о несоответствии, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, информация о таком исполнителе услуг подлежит включению в реестр недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, сформированный в соответствии с частью 3 статьи 24 настоящего Федерального закона.

9. В случае, если потребитель услуг имеет право на получение двух и более государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, которые включены в государственные (муниципальные) социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом, такому потребителю услуг в целях получения указанных услуг может быть выдан единый социальный сертификат в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

10. В случае отбора получателем социального сертификата двух и более исполнителей одной государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере при обращении к исполнителям услуг в социальном сертификате отражается распределение объема финансового обеспечения оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, определенного социальным сертификатом, между исполнителями услуг с указанием объема оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и объема ее финансового обеспечения в отношении каждого исполнителя услуг. Суммарный объем финансового обеспечения оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере исполнителями услуг не может превышать предельный объем финансового обеспечения оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, определенный социальным сертификатом.

11. В случае, если федеральными законами предусмотрено право исполнителя услуг организовывать конкурс на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере или проводить индивидуальный отбор потребителя услуг, получатель социального сертификата вправе получить государственную (муниципальную) услугу в социальной сфере от исполнителя услуг в случае победы в конкурсе или прохождения индивидуального отбора.

12. Федеральными законами могут быть определены перечень, основания и порядок оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, подлежащих оказанию в соответствии с социальным сертификатом, которые могут быть оказаны без предоставления социального сертификата, а также порядок подтверждения факта оказания таких услуг в случае, если их оказание носит неотложный характер.

Статья 21. Требования к соглашениям, заключаемым по результатам отбора исполнителей услуг

1. Соглашения, предусмотренные частью 6 статьи 9 настоящего Федерального закона, заключаются уполномоченным органом от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования с исполнителем услуг по результатам отбора исполнителей услуг по типовой форме, установленной в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, и должны включать в себя следующие существенные условия:

1) наименование государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере;

2) категория потребителей услуг;

3) содержание государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и условия (формы) ее оказания;

4) показатели, характеризующие качество и (или) объем оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере;

5) допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере (при наличии);

6) реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего стандарт (порядок) оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, а при отсутствии такого нормативного правового акта - требования к условиям и порядку оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, установленные уполномоченным органом;

7) способы, формы и сроки информирования потребителей услуг;

8) основания для расторжения соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг, предусмотренные статьей 24 настоящего Федерального закона;

9) предельные цены (тарифы) на оплату государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере потребителем услуг в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на частично платной основе, или порядок установления указанных цен (тарифов) сверх объема финансового обеспечения, предоставляемого в соответствии с настоящим Федеральным законом;

10) объем субсидии, предоставляемой исполнителю услуг в целях оплаты соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг;

11) реквизиты счета, открытого исполнителю услуг в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

12) порядок и сроки представления отчета об исполнении соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг, по форме, установленной таким соглашением;

13) сроки и порядок определения сроков осуществления оплаты по соглашению, заключаемому по результатам отбора исполнителей услуг;

14) согласие исполнителя услуг на проведение уполномоченным органом, органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им условий, установленных соглашением, заключаемым по результатам отбора исполнителей услуг;

15) порядок возврата предоставленной субсидии в случае нарушения исполнителем услуг условий, определенных соглашением, заключаемым по результатам отбора исполнителей услуг;

16) запрет на заключение исполнителем услуг с иными лицами договоров, предметом которых является оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, являющихся предметом соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг, если иное не установлено федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;

17) ответственность сторон соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по указанному соглашению;

18) право исполнителя услуг отказать потребителю услуг в оказании государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере только в случае достижения предельного объема оказания государственной (муниципальной) услуги, установленного соглашением, заключаемым по результатам отбора исполнителей услуг;

19) дополнительные условия, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.

2. Соглашения, предусмотренные частью 6 статьи 9 настоящего Федерального закона, заключаются на срок, соответствующий сроку оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере.

3. По результатам отбора исполнителей услуг соглашения, предусмотренные частью 6 статьи 9 настоящего Федерального закона, заключаются в электронной форме и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя услуг, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

4. Уполномоченный орган принимает решение о необходимости или об отсутствии необходимости заключения исполнителем услуг договора с потребителем услуг в целях оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, форма и условия которого определяются соглашениями, заключаемыми по результатам отбора исполнителей услуг, если иное не установлено федеральными законами.

5. Договор, указанный в части 4 настоящей статьи, включает в себя следующие обязательные условия:

1) наименование государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и условия ее оказания;

2) права и обязанности потребителя услуг;

3) права и обязанности исполнителя услуг;

4) ответственность исполнителя услуг за причинение ущерба потребителю услуг;

5) реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего стандарт (порядок) оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, а при отсутствии такого нормативного правового акта - требования к условиям и порядку оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, установленные уполномоченным органом;

6) иные условия, определенные Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

6. Не позднее десяти рабочих дней со дня оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере или частичного ее оказания исполнитель услуг представляет в уполномоченный орган отчет об исполнении соглашений, предусмотренных частью 6 статьи 9 настоящего Федерального закона, по определенной заключенным соглашением форме.

7. При непоступлении в уполномоченный орган указанного в части 6 настоящей статьи отчета или поступлении от потребителя услуг в уполномоченный орган заявления о неоказании государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере или ненадлежащем ее оказании, которое заключается в недостижении исполнителем услуг объема оказания такой услуги потребителю услуг и (или) нарушении стандарта (порядка) оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере или требований к условиям и порядку оказания такой услуги, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, уполномоченный орган:

1) не позднее четырнадцати рабочих дней с даты, установленной для представления отчета или поступления заявления потребителя услуг, если меньший срок не предусмотрен нормативными правовыми актами, указанными в части 9 статьи 9 настоящего Федерального закона, проводит проверку оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере;

2) если потребитель услуг не отказался от оказания ему государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, обеспечивает надлежащее оказание такой услуги, в том числе другим исполнителем услуг, отобранным в соответствии с частью 2 статьи 24 настоящего Федерального закона, а в случаях, установленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, правовыми актами представительного органа муниципального образования, государственным (муниципальным) учреждением, в отношении которого уполномоченный орган осуществляет функции и полномочия учредителя.

8. По результатам проверки, проведенной в соответствии с частью 7 настоящей статьи, в целях обеспечения исполнения обязательств исполнителя услуг по возмещению потребителю услуг вреда, причиненного его жизни и (или) здоровью, уполномоченный орган вправе в установленном Правительством Российской Федерации порядке принять решение о возмещении такого вреда за счет не использованного исполнителем услуг остатка субсидии, подлежащего выплате исполнителю услуг.

9. В случае, если лицевой счет исполнителю услуг открыт в территориальном органе Федерального казначейства, возмещение потребителю услуг вреда, причиненного его жизни и (или) здоровью, осуществляется путем исполнения казначейского обеспечения обязательств на сумму возмещаемого вреда в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовой, кредитной, денежной политики.

10. В случае, если лицевой счет исполнителю услуг открыт в финансовом органе субъекта Российской Федерации или муниципального образования, возмещение потребителю услуг вреда, причиненного его жизни и (или) здоровью, осуществляется путем списания суммы возмещаемого вреда с лицевого счета исполнителя услуг, открытого в финансовом органе субъекта Российской Федерации или муниципального образования, на основании платежного документа уполномоченного органа, представленного финансовым органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования в территориальный орган Федерального казначейства.

11. В случае казначейского обеспечения исполнения обязательств исполнителя услуг в соответствии с частями 9 и 10 настоящей статьи дальнейшее перечисление субсидии исполнителю услуг осуществляется только после подтверждения объема оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, соответствующего сумме возмещенного потребителю услуг вреда, причиненного его жизни и (или) здоровью, на основании представленного в территориальный орган Федерального казначейства либо финансовый орган субъекта Российской Федерации или муниципального образования исполнителем услуг отчета об оказании или частичном оказании государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, согласованного уполномоченным органом.

12. В случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере на частично платной основе, полученные исполнителями услуг, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, средства от оплаты указанной услуги потребителем услуг до утверждения уполномоченным органом отчета исполнителя услуг об оказании государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере направляются исполнителем услуг на финансовое обеспечение оказания такой услуги.

Статья 22. Оплата соглашений, заключаемых по результатам отбора исполнителей услуг

1. Оплата соглашений, заключаемых по результатам отбора исполнителей услуг, осуществляется путем предоставления субсидии исполнителю услуг из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

2. Порядок предоставления субсидии из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Предоставление субсидии в целях оплаты соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, заключенного по результатам конкурса, осуществляется в размере, соответствующем предложению победителя конкурса и не превышающем объема финансового обеспечения государственного (муниципального) социального заказа, определенного в соответствии с частью 9 статьи 7 настоящего Федерального закона.

4. Предоставление субсидии в целях оплаты соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, осуществляется в размере, соответствующем объему финансового обеспечения государственного (муниципального) социального заказа, определенному в соответствии с частью 9 статьи 7 настоящего Федерального закона. В случае обращения исполнителя услуг в уполномоченный орган в целях заключения соглашения, предусмотренного настоящей частью:

1) до начала оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом или в процессе оказания таких услуг перечисление субсидии в целях оплаты указанного соглашения осуществляется в порядке финансового обеспечения затрат;

2) после оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом перечисление субсидии в целях оплаты указанного соглашения осуществляется в порядке возмещения затрат.

5. Нарушение порядка и сроков оплаты, которые установлены соглашением, заключаемым по результатам отбора исполнителей услуг, влечет за собой начисление на сумму задолженности перед исполнителем услуг процентов за каждый календарный день начиная со дня, следующего за днем начала просрочки оплаты, до дня фактической оплаты, при этом процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в день начала просрочки.

Статья 23. Изменение условий соглашений, заключаемых по результатам отбора исполнителей услуг

1. В случае изменения уполномоченным органом показателей, характеризующих объем, условия и формы оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, определенных соглашением, заключаемым по результатам отбора исполнителей услуг, заключается дополнительное соглашение.

2. В случае изменения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации объема финансового обеспечения исполнения государственного (муниципального) социального заказа, приводящего к невозможности исполнения уполномоченным органом обязательств по финансовому обеспечению (возмещению) затрат исполнителя услуг, связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, уполномоченный орган изменяет объем финансового обеспечения оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере в части социальных сертификатов, которые не предъявлены потребителями услуг исполнителям услуг до момента изменения указанного объема, и уведомляет исполнителей услуг, включенных в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату, о соответствующих изменениях.

3. Изменение объема финансового обеспечения оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом не может распространяться на государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере, оказанные в соответствии с социальным сертификатом до момента изменения объема финансового обеспечения.

4. В случае несогласия исполнителя услуг с измененными в соответствии с частью 2 настоящей статьи условиями оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, исключает исполнителя услуг из реестра исполнителей услуг по социальному сертификату. Исполнитель услуг, исключенный из реестра исполнителей услуг по социальному сертификату в соответствии с настоящей частью, не вправе принимать социальные сертификаты начиная со дня его исключения из указанного реестра. Исключение из реестра исполнителей услуг по социальному сертификату в соответствии с настоящей частью не является основанием для включения исполнителя услуг в реестр недобросовестных исполнителей услуг, сформированный в соответствии с частью 3 статьи 24 настоящего Федерального закона.

Статья 24. Расторжение соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг

1. Соглашение, заключаемое по результатам отбора исполнителей услуг, может быть расторгнуто уполномоченным органом в случае существенного нарушения исполнителем услуг условий соглашения, в том числе в случае:

1) неоднократного (более трех раз) отклонения показателей качества и (или) объема оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, определенных соглашением, заключаемым по результатам отбора исполнителей услуг, сверх установленных предельно допустимых отклонений по итогам отчетного периода;

2) неоднократного (более трех раз) нарушения исполнителем услуг условий предоставления субсидии;

3) однократного неоказания или ненадлежащего оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере потребителю услуг, установленного по результатам проверки, предусмотренной частью 7 статьи 21 настоящего Федерального закона.

2. В целях обеспечения непрерывности процесса оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере при расторжении соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг, до завершения его исполнения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования, осуществляется отбор нового исполнителя услуг из числа участников отбора исполнителей услуг, ранее проводившегося в целях заключения указанного соглашения, либо формируется государственное (муниципальное) задание государственному (муниципальному) учреждению.

3. Информация об исполнителе услуг, с которым соглашение расторгнуто уполномоченным органом в одностороннем порядке, подлежит включению в реестр недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. Порядок формирования, ведения, размещения данного реестра и орган, уполномоченный на ведение данного реестра, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Включенный в реестр недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере исполнитель услуг, оказываемых в соответствии с социальным сертификатом, подлежит исключению из реестра исполнителей услуг по социальному сертификату.

4. Расторжение исполнителем услуг соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг, в одностороннем внесудебном порядке не допускается.

5. В случае расторжения соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг, исполнителю услуг выплачиваются средства в размере, соответствующем стоимости государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, оказанных исполнителем услуг в надлежащем порядке до момента расторжения такого соглашения. Данная стоимость определяется на основании нормативных затрат, утвержденных с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, в порядке, предусмотренном таким соглашением.

6. В случае неисполнения уполномоченным органом обязательств, предусмотренных соглашением, заключаемым по результатам отбора исполнителей услуг, реальный ущерб, понесенный исполнителем услуг при исполнении указанного соглашения, подлежит возмещению за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

7. Соглашением, заключаемым уполномоченным органом с исполнителем услуг, могут быть предусмотрены дополнительные основания досрочного его расторжения при нарушении исполнителем услуг своих обязательств.

8. При расторжении соглашения, заключенного по результатам отбора исполнителей услуг, по основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, исполнитель услуг возвращает сумму субсидии, предоставленной ранее в целях оплаты соглашения, за исключением суммы, определенной в соответствии с частью 5 настоящей статьи, в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого предоставлена указанная субсидия, в том числе сумму возмещенного потребителю услуг вреда, причиненного его жизни или здоровью, на основании решения уполномоченного органа, принятого в соответствии с частью 8 статьи 21 настоящего Федерального закона, в сроки, определенные условиями соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг.

Статья 25. Реестр соглашений о предоставлении из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации субсидий

1. Информация о соглашениях, заключаемых по результатам отбора исполнителей услуг, включается в реестр соглашений о предоставлении из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации субсидий (далее - реестр соглашений).

2. Порядок формирования, ведения и размещения реестра соглашений, в том числе включаемые в него информация и документы, сроки размещения таких информации и документов в реестре соглашений и орган, уполномоченный на ведение реестра соглашений, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Глава 3. Контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона и ответственность за их нарушение

Статья 26. Контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона

1. Действия (бездействие) уполномоченных органов, участников отбора исполнителей услуг, владельцев сайтов, указанных в части 3 статьи 8 настоящего Федерального закона, при осуществлении отбора исполнителей услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом могут быть обжалованы в порядке, установленном Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

2. Уполномоченные органы осуществляют контроль за соблюдением исполнителями услуг условий соглашений, заключаемых по результатам отбора исполнителей услуг, обеспечивают проведение независимой оценки качества оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предусмотренной частью 5 настоящей статьи, и размещение результатов такой оценки на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

3. Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль за порядком определения объема финансового обеспечения оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, соблюдением уполномоченным органом предусмотренных статьей 21 настоящего Федерального закона условий соглашений, заключаемых по результатам отбора исполнителей услуг, полнотой отчетности об исполнении соглашений, исполнением государственного (муниципального) социального заказа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Органы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль, внешний государственный аудит (контроль) оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации", Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", в части соблюдения исполнителями услуг условий соглашений, заключенных по результатам отбора исполнителей услуг.

5. В целях предоставления потребителям услуг информации о качестве оказания исполнителями услуг государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, а также в целях повышения качества деятельности исполнителей услуг проводится независимая оценка качества оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Общественные объединения и объединения юридических лиц вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", в том числе проводить независимый мониторинг качества и условий оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и обращаться от своего имени в органы, осуществляющие контроль в соответствии с настоящей статьей, с заявлением о проведении мероприятий по контролю.

Статья 27. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации

1. За нарушение требований настоящего Федерального закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. За нарушение сроков рассмотрения заявления потребителя услуг, указанного в части 7 статьи 21 настоящего Федерального закона, а также за необеспечение оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, указанных в таком заявлении, должностные лица уполномоченного органа несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Глава 4. Заключительные положения

Статья 28. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу в отдельных субъектах Российской Федерации, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, с 1 сентября 2020 года и действует до 1 января 2025 года.

2. Положения настоящего Федерального закона применяются при формировании государственного (муниципального) социального заказа на 2021 - 2024 годы по следующим направлениям деятельности:

1) социальное обслуживание (за исключением услуг в сфере социального обслуживания в стационарной форме);

2) санаторно-курортное лечение (за исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи);

3) оказание паллиативной медицинской помощи;

4) создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъектах Российской Федерации;

5) спортивная подготовка;

6) содействие занятости населения.

3. Порядок, условия и сроки применения положений статьи 8 настоящего Федерального закона определяются решениями соответствующих органов государственной власти (органов местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, принятыми с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин